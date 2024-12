video suggerito

Alessandro Matri balla con Federica Nargi a Ballando con le stelle, Zazzaroni: “Mi ha scritto ‘Abbi pietà di me’” Sorpresa di Alessandro Matri a Federica Nargi nel corso della semifinale di Ballando con le stelle di sabato 14 dicembre. Il calciatore è arrivato in studio pronto a ballare con la compagna in sostituzione del suo maestro Luca Favilla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sorpresa di Alessandro Matri a Federica Nargi nel corso della semifinale di Ballando con le stelle del 14 dicembre. Il calciatore è arrivato in studio per una prova a sorpresa che prevedeva un’esibizione insieme a Federica in sostituzione del suo maestro di ballo Luca Favilla. Impagabile l’espressione dell’ex velina, incredula di fronte all’ingresso del compagno sul palco. “Ma non eri a Firenze?”, gli ha chiesto, dimostrando che la sorpresa era perfettamente riuscita.

Alessandro Matri: “Sono venuto in sostituzione del padre di Federica Nargi”

In video, Matri ha spiegato che a fare la sorpresa a Federica sarebbe dovuto essere il padre di Federica che ha però deciso dei cedergli il posto. Quindi ha spiegato di avere avuto qualche problema con la gelosia durante il percorso di Federica a Ballando: “Federica, prima di partecipare, mi aveva detto che ci sarebbe stata una certa intimità con il suo maestro. Capisco che ci sono i ruoli quindi sono geloso ma non più di tanto”. Quindi ha raccontato com’è iniziato, ormai 16 anni fa, il loro amore: “Vederla ballare mi ha regalato grandi emozioni. Lo fa con molto piacere, si sta divertendo, la tiene distratta dalla distanza dei figli. Mi chiama sempre per sapere come stanno. Forse se ne sta meglio qua che non a casa con me. Com’è iniziata tra noi? Da parte mia è stato un colpo di fulmine, l’ho vista in televisione ed ho detto ad un mio compagno io mi fidanzerò con lei. Velina e calciatore è un cliché, uno stereotipo però noi stiamo insieme da 16 anni ed abbiamo due splendide bambine quindi questo cliché lo abbiamo sdoganato”.

Alessandro Matri a Ballando con le stelle, le interazioni con la giuria

Una volta terminata la sua esibizione, Matri ha interagito con la giuria. “Lui mi ha scritto ‘Abbi pietà di me’. Ha dovuto raccontare bugie per essere qua”, ha rivelato Ivan Zazzaroni. Coppia promossa anche per Selvaggia Lucarelli: “Questa coppia mi piace moltissimo. C’è grande complicità e che si divertano tanto assieme. Quando l’ho intravisto in camerino, gli ho chiesto se avesse fatto la fine dei fidanzati delle Miss Italia. Lui mi ha risposto che, in realtà, è fidanzato con Miss Venezuela” (battuta riferita a quanto accaduto qualche settimana fa con Mariotto, ndr).