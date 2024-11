video suggerito

La rinascita di Federica Nargi grazie a Ballando con le stelle: "Mi ha insegnato a lasciarmi andare" La soubrette si è raccontata nel corso della puntata di domenica 24 novembre di "A ruota libera": "Mi sono vergognata delle mie origini, ora mi vergogno di essermi vergognata".

Federica Nargi è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Ballando con le stelle. La soubrette si è raccontata nel corso della puntata di domenica 24 novembre di "A ruota libera". Federica Nargi si è raccontata con sincerità e ha riflettuto sul suo percorso a Ballando con le Stelle e sulla sua vita, dalle origini a Tor Bella Monaca alle sfide affrontate in televisione.

"Ballando con le stelle è un'esperienza unica"

“Quella di Ballando con le Stelle è un’esperienza unica,” ha confessato l’ex velina nel commentare il viaggio intrapreso nel programma di Milly Carlucci. E ancora:

Quando ho visto Guillermo Mariotto piangere per la nostalgia di casa, non credevo ai miei occhi. Questo programma trasmette emozioni vere e insegna a lasciarsi andare.

Da Tor Bella Monaca alla prima serata Rai

Federica Nargi si è poi soffermata sulla scalata che ha fatto, dalla periferia al mondo della televisione. Per certi versi, la Nargi ha vissuto "il peso della periferia", il fatto di venire da un mondo che l'ha fatta sentire sempre inadeguata quando si è confrontata con la patina della televisione.

Vengo da Tor Bella Monaca e, all’inizio, il mondo perfetto della televisione mi faceva sentire inadeguata. Mi vergognavo delle mie radici, ma ora mi vergogno di essermi vergognata. Oggi ne vado fiera: mi hanno insegnato a non dimenticare mai da dove vengo.

Si tratta di un messaggio potente per la ex velina: successo e popolarità non l'hanno cambiata. Come racconta la ex velina di Striscia la Notizia: “Ho sempre fatto tutto con dignità. Sogno ancora tanto, ma senza sgomitare”. Federica Nargi è al centro delle dinamiche di Ballando con le stelle quest'anno. Potrebbe essere lei ad arrivare fino in fondo e a puntare forte alla vittoria: se la gioca, ovviamente, con Bianca Guaccero e Anna Lou Castoldi, sono entrambe due avversarie molto temibili.