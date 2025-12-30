Alessandro Matri accusato di bestemmiare in un video con Federica Nargi, la replica di lei: “Siete pesanti”

Federica Nargi interviene sui social per difendere il suo compagno Alessandro Matri, anche padre delle sue due figlie Beatrice e Sofia. La risposta della showgirl a un'utente che accusava il calciatore di aver bestemmiato: "Siete pesantissimi, ma dove la sentite la bestemmia?".

Il siparietto social tra Alessandro matri e Federica Nargi

Negli ultimi giorni, la showgirl ha condiviso su Instagram una serie di immagini dalle vacanze, tra panorami da cartolina, scene familiari e situazioni ironiche che hanno coinvolto anche il compagno. L’ultimo post, pubblicato nella mattinata del 30 dicembre, ha però acceso una piccola polemica. Nelle foto e nei video, Nargi e Matri sono protagonisti di un siparietto domestico che richiama le dinamiche da commedia di coppia: lui prova a sollevarla per uno scatto, lei lo incalza, tra tentativi andati a vuoto e battute al vetriolo. "Momento di tensione, ti manca un po’ di forza. Chi ha ragione?", scrive lei con ironia, chiamando in causa direttamente il compagno. Durante uno dei tentativi, però, Matri accusa un dolore alla spalla e si lascia andare a un’esclamazione che non passa inosservata. Il linguaggio colorito dell’ex calciatore scatena reazioni contrastanti tra i follower: c’è chi ride, chi applaude la spontaneità della coppia e chi invece si concentra su una frase che, secondo alcuni, sarebbe una bestemmia mascherata.

L'intervento della showgirl: "Siete pesanti"

Nei commenti spunta la domanda diretta di un utente: "Ma era un bestemmione quello che ho sentito?". Altri parlano apertamente di “caduta di stile”. A quel punto è Federica Nargi a intervenire, difendendo Matri senza mezzi termini: "Siete pesanti, ha detto zio. Ma dove la sentite la bestemmia? Voi non ce la fate, Amplifon a manetta". La discussione, però, non si ferma lì. Qualcuno insiste, sostenendo che anche certe espressioni ironiche sarebbero irrispettose. Altri utenti prendono invece le parti della coppia, chiarendo che Matri avrebbe detto “zio” e “madosca”, senza alcun riferimento religioso. Un copione ormai familiare sui social network, dove anche una risata può trasformarsi in polemica.