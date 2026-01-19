La moglie di Sarcina attacca Clizia Incorvaia dopo Verissimo: “Marea di falsità. È disposta a tutto per andare in tv”

Nayra Garibo nelle ultime ore si è scagliata contro Clizia Incorvaia. La moglie di Francesco Sarcina in un lungo sfogo su Instagram attacca l'ex del cantante che ieri, in una nuova intervista tv, è tornata a parlare della relazione con l'artista de Le Vibrazioni e del processo che la vedeva coinvolta per le foto della figlia Nina pubblicate su Instagram senza il consenso del padre. Nell'ultima udienza è stata prosciolta e la Incorvaia ha commentato: "Questa sentenza mi ha ridato dignità come madre". Dopo la lunga intervista, Nayra Garibo la accusa con parole forti di mancare di rispetto ai figli di Francesco Sarcina e di essere "disposta a tutto pur di andare in televisione".

Ma non ti vergogni? Stai parlando di mio marito e del padre di altri due bambini di cui una è mia figlia e loro meritano rispetto, vanno tutelati. Tu che per denaro pubblichi senza ritegno i tuoi figli dandoli in pasto al web che è un mondo pericoloso, pieno di fake come te. Si fake, perché dici una marea di falsità mancando di rispetto anche a chi ha vissuto veramente la violenza, a delle vere vittime.

"Ma tu non ti vergogni perché sei disposta a tutto pur di andare in tv, ma non hai argomenti e non hai ne arte ne parte", continua.

Il lungo sfogo della moglie di Sarcina prosegue con nuove accuse alla Incorvaia, che "per troppo tempo hai infangato Francesco, approfittando e sapendo benissimo che lui non è di certo il tipo di uomo che va in tv a vendere la sua privacy e tantomeno a spendere tempo per raccontare la vera persona che sei, quando metti via il telefono o quando si spengono i riflettori".

Potrebbe parlare di tutta la sofferenza che cerchi sempre di provocare nella nostra famiglia. Sono io a vedere un marito ed un padre soffrire perché non gli fanno vedere sua figlia. Quando hai portato tua figlia? Quando dovevi venire a sistemarti i capelli o quando dovevi fare il tuo addio al nibulato, o quando vai in tv a diffamarlo. Solo quando ti fa comodo.

Stando a quanto dichiara, Francesco Sarcina "non può neanche sentire sua figlia al telefono, e quando la sente sei sempre in mezzo a interrompere le loro chiacchiere". E ancora, accusa Clizia Incorvaia di fare "solo del falso vittimismo. La verità è che ti attacchi a chi ha fatto veramente qualcosa nella vita. Parli di mio marito o della madre del tuo attuale marito. Parli di violenza perché è un argomento importante e sai che facendo la vittima, ti daranno attenzione. Questo vuoi, attenzione mediatica per la quale sei disposta a tutto. La verità è molto diversa da ciò che stai dicendo".

"Discuterò con Francesco, ma ora devo difendere la mia famiglia"

Nelle story su IG Nayra Garibo sottolinea che Francesco Sarcina non sarà d'accordo nella pubblicazione dello sfogo, ma "da donna, da madre e da moglie, dopo 7 anni di continuo tormento e falsità che dichiari in giro, penso sia giunto il momento di espormi per difendere e proteggere la mia famiglia e tutti i figli di Fra".