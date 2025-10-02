Le bomboniere di Veronica Peparini e Andreas Muller sono dei ritratti personalizzati degli invitati
Lo scorso weekend Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati, coronando il loro sogno d'amore a 8 anni dal primo incontro ad Amici. La cerimonia si è tenuta alle Scuderie San Giorgio, a Roma, e tra gli ospiti ha visto moltissimi ospiti famosi, da Maria De Filippi ad Alessandra Celentano. La sposa è apparsa meravigliosa in due abiti bianchi dai dettagli principeschi ed è stata felice di condividere il momento speciale con la famiglia, i figli e le persone care. Qual è la bomboniera che i due neo-sposi hanno scelto per il gran giorno? Un ritratto personalizzato e fatto a mano dall'artista Mery Saporito.
Chi ha realizzato le bomboniere delle nozze di Veronica Peparini e Andreas Muller
Ricordate Mery Saporito, la fashion artist che al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser era diventata protagonista di un un live sketching esclusivo durante il quale realizzò dei ritratti personalizzati agli ospiti? Anche Veronica Peparini e Andreas Muller si sono affidati a lei nel loro grande giorno ma, a differenza dei Rodriguez-Moser, le hanno fatto creare delle esclusive bomboniere. L'artista ha spiegato com'è nata la collaborazione: "Mi ha contattata direttamente Veronica dopo aver visto i miei lavori e aver apprezzato il mio stile. L'organizzazione è stata molto rapida: avevano fissato tutto in poco tempo e, proprio nella data del loro matrimonio, io avevo già un altro evento, dunque abbiamo trovato insieme una soluzione a distanza". Mery ha realizzato prima l'invito per le nozze in stile Save the date digitale, poi, dopo aver ricevuto le foto degli invitati, ha cominciato a disegnarli a mano uno per uno.
Il ritratto personalizzato degli sposi
Mery Saporito ha realizzato "a distanza" circa 90 illustrazioni che sono diventate poi le bomboniere del matrimonio. I disegni riproducevano nei minimi dettagli le immagini degli ospiti e, sebbene fossero stilizzati, avevano tutti dei dettagli distintivi che rendevano la persona ritratta super riconoscibile. L'artista ha dichiarato: "Ho avuto il piacere di ritrarre personaggi come Maria De Filippi, Beppe Vessicchio, Giorgia, Alessandra Celentano, Garrison e molti altri". Mery Saporito ha inoltre fatto una sorpresa speciale agli sposi: un quadro che riproduceva le loro sembianze con tanto di abiti indossati sull'altare (che lei aveva avuto il piacere di ammirare in anteprima in foto). Insomma, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto no alle solite bomboniere che finiscono a prendere polvere nelle credenze, hanno preferito regalare agli ospiti qualcosa di davvero unico e personalizzato.