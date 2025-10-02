stile e Trend
Le bomboniere di Veronica Peparini e Andreas Muller sono dei ritratti personalizzati degli invitati

Veronica Peparini e Andrea Muller hanno scelto delle bomboniere anti-convenzionali per il loro matrimonio. Si sono affidati all’artista Mery Saporito, facendole realizzare dei disegni fatti a mano e personalizzati per ogni ospite.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Lo scorso weekend Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati, coronando il loro sogno d'amore a 8 anni dal primo incontro ad Amici. La cerimonia si è tenuta alle Scuderie San Giorgio, a Roma, e tra gli ospiti ha visto moltissimi ospiti famosi, da Maria De Filippi ad Alessandra Celentano. La sposa è apparsa meravigliosa in due abiti bianchi dai dettagli principeschi ed è stata felice di condividere il momento speciale con la famiglia, i figli e le persone care. Qual è la bomboniera che i due neo-sposi hanno scelto per il gran giorno? Un ritratto personalizzato e fatto a mano dall'artista Mery Saporito.

Chi ha realizzato le bomboniere delle nozze di Veronica Peparini e Andreas Muller

Ricordate Mery Saporito, la fashion artist che al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser era diventata protagonista di un un live sketching esclusivo durante il quale realizzò dei ritratti personalizzati agli ospiti? Anche Veronica Peparini e Andreas Muller si sono affidati a lei nel loro grande giorno ma, a differenza dei Rodriguez-Moser, le hanno fatto creare delle esclusive bomboniere. L'artista ha spiegato com'è nata la collaborazione: "Mi ha contattata direttamente Veronica dopo aver visto i miei lavori e aver apprezzato il mio stile. L'organizzazione è stata molto rapida: avevano fissato tutto in poco tempo e, proprio nella data del loro matrimonio, io avevo già un altro evento, dunque abbiamo trovato insieme una soluzione a distanza". Mery ha realizzato prima l'invito per le nozze in stile Save the date digitale, poi, dopo aver ricevuto le foto degli invitati, ha cominciato a disegnarli a mano uno per uno.

Le bomboniere realizzate da Mery Saporito
Le bomboniere realizzate da Mery Saporito

Il ritratto personalizzato degli sposi

Mery Saporito ha realizzato "a distanza" circa 90 illustrazioni che sono diventate poi le bomboniere del matrimonio. I disegni riproducevano nei minimi dettagli le immagini degli ospiti e, sebbene fossero stilizzati, avevano tutti dei dettagli distintivi che rendevano la persona ritratta super riconoscibile. L'artista ha dichiarato: "Ho avuto il piacere di ritrarre personaggi come Maria De Filippi, Beppe Vessicchio, Giorgia, Alessandra Celentano, Garrison e molti altri". Mery Saporito ha inoltre fatto una sorpresa speciale agli sposi: un quadro che riproduceva le loro sembianze con tanto di abiti indossati sull'altare (che lei aveva avuto il piacere di ammirare in anteprima in foto). Insomma, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto no alle solite bomboniere che finiscono a prendere polvere nelle credenze, hanno preferito regalare agli ospiti qualcosa di davvero unico e personalizzato.

