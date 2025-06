Cosa ha indossato Veronica Ferraro per il matrimonio civile: ha sposato Davide Simonetta in Comune

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Veronica Ferraro e Davide Simonetta

"No non è un rinnovo di promesse stile Beautitul, semplicemente ci abbiamo messo solo 9 mesi a mettere le firme in Comune. Giusto in tempo per l’arrivo di Orlandino": con queste parole e un carosello di foto, Veronica Ferraro ha aggiornato fan e follower. Ha ufficialmente sposato il suo Davide Simonetta con rito civile.

Il matrimonio di Veronica Ferraro

Veronica Ferraro, una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, e Davide Simonetta si sono sposati il 14 settembre, dopo circa tre anni insieme e a un anno dalla fatidica proposta. Si sono conosciuti poco dopo il divorzio di lei dal personal trainer Giorgio Merlino. I due si sono scambiati i voti e le promesse e hanno festeggiato con tutti gli amici a Villa Semenza (Como). La sposa ha indossato ben tre abiti, passando da quello più classico e tradizionale a un look più sbarazzino per il party di fine serata.

Veronica Ferraro in Aya Muse

Dopo qualche mese dalle nozze, l'influencer ha annunciato la gravidanza. La coppia è in attesa del primo figlio: sarà un maschietto e lo chiameranno Orlando. I due si sono affidati alla fecondazione assistita avendo entrambi problemi a concepire naturalmente. L'influencer si è espressa al riguardo, parlando delle tante critiche ricevute e dei pregiudizi che ruotano intorno a chi fa questa scelta. "La mia gravidanza non è di serie b" ha detto. Il suo bimbo sta per nascere, manca davvero pochissimo al parto. I neo genitori hanno fatto giusto in tempo a fare qualcosa che rimandavano da tempo: non avevano ancora messo le firme in Comune per rendere effettivo e legale il matrimonio!

Veronica Ferraro e Davide Simonetta

Il look dell'influencer per il rito civile

Non è stato un rinnovo delle promesse, né un secondo matrimonio: Veronica Ferraro ha spiegato di aver finalmente sposato legalmente il compagno, uno step che ancora mancava nel loro percorso. Sicuramente è insolito aspettare così tanto: sono passati 9 mesi dalla cerimonia "ufficiosa" e dai festeggiamenti con amici e parenti. Era necessario completare il tutto con le firme in Comune e sono finalmente riusciti a farlo, prima del parto. Ora la loro unione è effettiva e legale, "timbrata e sigillata" come ha detto lei stessa. Per il rito civile lo sposo ha scelto un completo scuro con camicia bianca.

Aya Muse

Minidress beige asimmetrico e aderentissimo per l'influencer: il capo presenta una una sciarpa rimovibile che si annoda sulla spalla e poi cade morbida lungo il corpo. Metteva ben in risalto il suo pancione. I fan sono rimasti stupiti e qualcuno ha chiesto spiegazioni: tutti credevano che fossero sposati da settembre. Veronica Ferraro ha quindi chiarito: "Era un matrimonio vero, vissuto con il cuore. Le firme e la burocrazia sono arrivate dopo, ma non sono quelle a sancire o misurare un legame".