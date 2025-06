video suggerito

Il baby shower di Veronica Ferraro: confetti azzurri e torta personalizzata per il piccolo Orlando Mancano poche settimane al parto di Veronica Ferraro e le amiche hanno voluto organizzarle il baby shower. Com'è stata la festa e cosa ha indossato per l'occasione la futura mamma?

A cura di Valeria Paglionico

A meno di un anno dal matrimonio con Davide Simonetta, Veronica Ferraro aspetta il suo primo figlio. Il viaggio verso la gravidanza per lei non è stato semplice: dopo aver provato a lungo a rimanere incinta in modo naturale ma senza riuscirci, ha provato la fecondazione assistita e alla fine ha visto il suo sogno realizzarsi. Ora sfoggia un meraviglioso pancione e non vede l'ora di stringere tra le braccia il piccolo (che si chiamerà Orlando). Le amiche più care hanno dunque pensato bene di organizzarle un baby shower "coi fiocchi", così da celebrare l'arrivo del bimbo e le ultime settimane prima del parto: ecco i dettagli della festa e il look della futura mamma.

Il baby shower di Veronica Ferraro è stato organizzato in un palazzo storico di Milano, per la precisione in un meraviglioso giardino allestito ad hoc per l'occasione con tendoni anti-caldo e tavole imbandite.

La futura mamma, accolta dalle amiche più care, prima tra tutte Chiara Ferragni, ha celebrato le ultime settimane della gravidanza con festoni e addobbi a tema, dai biscottini a forma di giocattoli per bambini ai confetti, fino ad arrivare ai cupcake, tutti sulle tonalità dell'azzurro e del celeste, i colori che per convenzione vengono associati ai maschietti. A concludere la festa non poteva mancare la torta, un dolce ricoperto di glassa bianca decorato con la scritto Orlando, il nome del bimbo.

Il look di Veronica Ferraro per il suo baby shower

Cosa ha indossato Veronica Ferraro per il baby shower? Per lei niente abiti oversize o look premaman tradizionali, ha preferito osare con la sensualità, mettendo in risalto il meraviglioso pancione, ormai diventato "esplosivo".

Ha puntato sul total white con un lungo abito a scamiciata firmato Art dealer, per la precisione un modello a portafoglio in un delicato tulle trasparente ricoperto di pois in tinta.

Ha così lasciato intravedere l'intimo bianco, dando prova del fatto che una futura mamma non deve rinunciare alla sua innata femminilità. Ha poi completato il tutto con delle sling-back col tacco, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in un raccolto a effetto messy. In quanti non vedono l'ora di ammirarla con il piccolo Orlando tra le braccia?

