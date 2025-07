Veronica Ferraro ha chiamato Orlando il suo primo figlio: il significato del nome

Veronica Ferraro e il compagno Davide Simonetta hanno accolto in famiglia il loro primogenito. Per il bebè hanno scelto un nome importante: Orlando.

Veronica Ferraro è diventata mamma: col compagno, Davide Simonetta, stanno assaporando questi primissimi giorni assieme al loro bambino, che finalmente possono stringere tra le loro braccia dopo 9 mesi di attesa. È la prima volta per loro e hanno tanto desiderato questo momento. Non è stato un percorso facile: l'influencer si è aperta sul tema della fecondazione assista ricevendo molte critiche. Ma ha sempre difeso la sua gravidanza e il suo desiderio di maternità, un sogno che ha finalmente coronato. La coppia ha dato il benvenuto al mondo al piccolo Orlando.

Il significato del nome Orlando

La neo mamma, il suo compagno e il loro bimbo sono ancora in ospedale, ma presto potranno tornare a casa. C'è già una cameretta pronta ad accogliere il bebè: Veronica Ferraro ha predisposto una stanzetta bianca e azzurra con tanti orsetti di peluche decorativi. L'influencer ha già condiviso con fan e follower le prime foto scattate dopo il parto. "Quante volte ce lo siamo sognati quel pianto. Quante volte abbiamo pianto noi immaginandolo. Eccoti qui Orlando, non riusciamo a smettere di guardarti. Ti amiamo tantissimo" ha scritto per dare l'annuncio sui social. Il nome del bimbo era stato svelato già da diverso tempo.

La coppia per il primogenito ha scelto un nome importante: si chiama Orlando anche il figlio di Miriam Leone. Il nome ovviamente richiama subito alla mente un personaggio iconico della letteratura: Ariosto, riprendendo la figura di Rolando della Chanson de Roland, ha scritto il poema Orlando furioso che ha contribuito al successo del nome. L'origine è germanica: Hrodland è composto da hrod (fama, gloria) e land (terra, patria). Orlando, dunque, proprio il paladino di Ariosto, significa "famoso in patria". "colui che proviene da una terra gloriosa". L'onomastico ricorre in due date: il 15 settembre quando si ricorda il beato eremita Orlando de' Medici e il 13 aprile istituito in onore del beato seminarista Rolando Rivi. Ma c'è anche chi festeggia il 31 maggio, in onore proprio del paladino Orlando morto a Roncisvalle.