Veronica Ferraro: "Giudicata per la fecondazione assistita. La mia gravidanza non è di serie b" Veronica Ferraro è in attesa del suo primo figlio da Davide Simonetta. L'influencer ha raccontato via social di aver ricevuto diverse critiche per aver fatto ricorso alla fecondazione assistita.

Veronica Ferraro e Davide Simonetta, marito e moglie da settembre dell'anno scorso, a febbraio di quest'anno hanno annunciato di aspettare il primo figlio. I due non hanno mai nascosto di aver fatto ricorso alla fecondazione assistita, ma la futura mamma ha raccontato via social di essere stata criticata per questa scelta.

Veronica Ferraro incinta: "I messaggi che ricevo possono ferire"

Veronica Ferraro ha mostrato sulle sue storie Instagram uno screenshot in cui un utente la criticava per il metodo di concepimento adottato dall'influencer e dal suo compagno. "Possiamo ripetere insieme che i bambini concepiti con la fecondazione assistita sono uguali agli altri, la mia gravidanza è uguale alle altre e non sono incinta di un robot della Tesla?" È stata la replica di Ferraro, che ha aggiunto:

Messaggi come questo (ne ricevo alcuni quasi ogni giorno) possono risultare offensivi o ferire qualcuno perché implicano, anche se in modo non esplicito, che esistano gravidanze di "Serie A" e di "Serie B", come se il modo in cui un bambino viene concepito potesse in qualche modo influire sul suo valore o sulla legittimità della sua esistenza.

Veronica Ferraro: "C'è un sottotesto giudicante sulla fecondazione assistita"

Veronica Ferraro si sente fortunata per il suo percorso di fecondazione assistita, che è riuscito al primo tentativo. "Non voglio fare del vittimismo, ma proprio per questo so anche quanto possa essere un cammino emotivamente ed economicamente impegnativo – ha aggiunto – Molte persone passano anni tra speranze, delusioni e sacrifici prima di riuscire ad avere un figlio e, ridurre tutto a un semplice "ah ma loro hanno fatto l'inseminazione", è sminuente e ingiusto". L'influencer ha concluso mettendo in luce come attorno alla fecondazione assistita ci siano tanti pregiudizi:

C'è un sottotesto giudicante, come se la fecondazione assistita fosse un modo "meno naturale" di avere un figlio. Ma perché? È una soluzione medica a un problema biologico, esattamente come qualsiasi altro trattamento per la salute. Nessuno si sognerebbe di dire "ah, ma lui ha curato la sua malattia con un farmaco" con lo stesso tono con cui certe persone parlano di fecondazione assistita. Sono piena.