Serena de Ferrari contro chi la paragona a Viola di Mare Fuori: "Cose orribili da dire a una futura mamma" Serena de Ferrari ha deciso di rispondere personalmente al commento di una hater, che l'aveva invitata a non "gettare dalla finestra" la sua bambina, come aveva fatto Viola nella terza stagione della serie Rai. Lo sfogo dell'attrice: "È da quando ho detto di essere incinta che tartassate i miei post con commenti del genere".

A cura di Sara Leombruno

Che a Serena de Ferrari non piacesse l'abitudine di alcuni fan di confonderla con Viola, il personaggio a cui ha dato il volto in Mare Fuori, era cosa risaputa. A spiegarlo era stata lei stessa qualche settimana fa, in un'intervista a Fanpage. Adesso, però, l'attrice e futura mamma ha deciso di rispondere personalmente al commento di una hater, che l'aveva invitata a non "gettare dalla finestra" la sua bambina, come aveva fatto Viola nella terza stagione della serie Rai. Ecco cosa ha detto.

La risposta di Serena de Ferrari a una hater

"Se riesci poi a non buttarla già dal tetto mi fai un piacere, perché non c'è Rosa che te la prende". Sono queste le parole con cui una hater aveva commentato una foto dell'attrice, che tra pochi giorni darà alla luce Amelia, la sua prima figlia. De Ferrari ha deciso di rispondere dopo mesi di silenzio sull'argomento: "È da quando ho detto di essere incinta che tartassate i miei post con commenti del genere. Dire a una futura mamma una cosa del genere, fa schifo", la parole.

"È molto grave che voi pensiate sia divertente scrivere cose del genere, preoccupante. Non dovete per forza essere così squallidi. Sfogate la vostre infelicità e frustrazione in altro modo, oppure il mio consiglio vale sempre. Fatevi aiutare, magari trovate un senso a voi stessi e non perdere tempo a fare i leoni da tastiera sotto i post degli altri", ha concluso.

De Ferrari: "Lasciare Mare Fuori mi ha reso più leggera"

A Fanpage, Serena de Ferrari aveva spiegato cose avesse provato dopo aver lasciato il personaggio di Viola, a cui ha dato il volto in Mare Fuori. "Nel momento in cui la interpretavo, pensavo di riuscire a mantenere un distacco. Poi, però, quando ho lasciato Mare Fuori mi sono sentita alleggerita. Il suo è stato un personaggio complesso e a ripensare a certe scene mi viene ancora la pelle d'oca. Penso di aver avuto coraggio a interpretare la sua storia in modo così viscerale e quando me ne sono allontanata, mi sono sentita meno pesante".

A domanda diretta se Viola le mancasse: "No, per niente. Le vorrò sempre bene, per me è stato un personaggio importante, però non mi manca. Voglio solo personaggi più leggeri in questo periodo. Ho fatto fatica a scollarmi di dosso il suo personaggio, ci ho messo tanto a convincere i registi che potessi fare anche altro, oltre la cattiva".