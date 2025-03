video suggerito

È nata la figlia di Serena de Ferrari, si chiama Amelia e porta lo stesso cognome della madre L'attrice, conosciuta per il ruolo di Viola in Mare Fuori, ha annunciato la nascita della sua primogenita attraverso una storia su Instagram. Secondo indiscrezioni, la piccola porterebbe il suo stesso cognome: de Ferrari.

Serena De Ferrari è diventata mamma. L'attrice, conosciuta per il ruolo di Viola in Mare Fuori, ha annunciato la nascita della sua primogenita attraverso una storia su Instagram. Nell'immagine, una dolce manina stringe il dito della madre, mentre sul braccialetto dell'ospedale si legge chiaramente il nome "Amelia" e il cognome "De F". Un dettaglio che sembra suggerire che l'attrice abbia deciso di dare alla bambina il proprio cognome, una scelta che si inserisce nel dibattito attuale sulla proposta di legge avanzata da Dario Franceschini, che mira a rendere obbligatorio il cognome materno accanto a quello paterno.

L'annuncio social e perché ha deciso di chiamarla Amelia

L’attrice non ha aggiunto molte parole al post, ma ha accompagnato l'immagine con una semplice didascalia: "La mia nuova musica". Un riferimento alla sua grande passione per il canto lirico e l'opera, che da sempre accompagna la sua carriera artistica. Durante un’intervista concessa a Fanpage.it poche settimane prima del parto, Serena De Ferrari aveva parlato con entusiasmo della sua gravidanza: "Mia figlia si chiamerà Amelia, ho sempre saputo fosse una lei. Le auguro di saper amare come me".

Da Mare Fuori a Belcanto: il percorso artistico di Serena De Ferrari

Dopo il successo ottenuto con il ruolo di Viola in Mare Fuori, Serena De Ferrari ha cercato di distaccarsi dall'immagine della "cattiva" della serie. Con Belcanto, la produzione diretta da Carmine Elia, ha avuto la possibilità di interpretare un personaggio completamente diverso: Maddalena Bellerio, una giovane eccentrica e ambiziosa. "Non è cattiva come Viola, è solo una ragazzina viziata e capricciosa", aveva raccontato l’attrice, sottolineando come il suo sogno fosse quello di produrre un film su una musicista: "Vorrei celebrare le donne nella musica e raccontare una storia in cui il talento e la passione sono centrali".