Serena a C’è Posta per te perché Carlo ha paura della madre, porta i messaggi ma lui nega: “Sono manipolati” Nella puntata dell’8 marzo di C’è Posta per te, Serena ha chiamato il compagno Carlo e la madre Maria Rosaria, convinta che non accetti la loro relazione. In studio però la donna ha negato: “Non mi sono mai intromessa”. E anche l’uomo ha smentito di essere tornato con lei, nonostante i messaggi come prova: “Li ha manipolati”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Serena, 44 anni, è la protagonista della seconda storia di C'è Posta per te, nella puntata dell'8 marzo. La donna ha deciso di rivolgersi al programma perché vuole far capire al compagno Carlo che non può aver paura della madre Maria Rosaria. I due sono stornati insieme di nascosto dalla donna perché lei non accetterebbe il loro rapporto. Il motivo? Il fatto che Serena è divorziata e ha già due figli. Carlo però ha raccontato una versione diversa dei fatti, smentendo addirittura di essere tornato insieme.

Le parole di Serena per Carlo e la madre

"Se sono qui è per dimostrarti quanto ti amo. Quando ci siamo conosciuti è stato subito amore. In una coppia è normale litigare, ma se fosse rimasto tutto tra noi, oggi non saremmo in questa situazione. La convivenza con te e tua mamma è stata molto difficile. Voglio che decidi con la tua testa e con il tuo cuore", ha detto Serena rivolgendosi al compagno Carlo. I due hanno vissuto per un anno e mezzo insieme alla madre di lui, fino a una violenta litigata in cui Carlo ha deciso di cacciare di casa Serena. Sarebbe stato poi lui a ricercarla, fino a quando sono tornati insieme di nascosto dalla madre.

"Vedevo mio figlio soffrire, ma non mi sono mai intromessa, se non per una litigata davanti a me. Non ho mai avuto questi pregiudizi. A casa mia è stata ben accetta", ha spiegato la signora Maria Rosaria negando quanto detto da Serena. Anche Carlo ha raccontato una versione diversa dei fatti, precisando che in realtà non sono mai tornati a essere una coppia ma hanno solo trascorso una notte insieme:

Noi abbiamo avuto diverse rotture in questi due anni, ero pentito di esserci tornato. Abbiamo litigato sempre per una incompatibilità caratteriale perché siamo molto diversi. Non siamo tornati insieme, lei mi cercava tramite amici in comune e per questo ci siamo riavvicinati. Loro mi hanno convinto a incontrarla di nuovo. Non ho mai subito influenze esterne.

"Perché non dici la verità? Non ti ho cercato io, ti stavo cancellando dalla mia vita. Mi hai detto ‘non posso tornare indietro perché mi cacciano di casa'", ha risposto Serena. "Mi hai sempre attaccato e lo stai facendo anche ora. Non ho paura di mia madre, è lei che mi ha fatto passare per mammone, non voglio abbandonarla perché soffre di alcune patologie", ha spiegato Carlo.

Serena porta i messaggi con Carlo, ma lui nega: "Li ha manipolati"

Convinta che Carlo non stia dicendo la verità, Serena ha portato a Maria De Filippi gli screen di alcune conversazioni avute con lui di recente, dopo la notte passata insieme in un hotel. L'uomo però ha negato tutto: "Questo è un grande errore, mi hai manipolato e li hai manipolati. Non posso stare con questa donna. Mi sono lasciato coinvolgere, questo è stato il mio errore". Carlo ha poi chiarito di non voler avere nulla a che fare con la donna, precisando che nell'intera vicenda sua madre non c'entra niente: "Non torno con lei perché non sono convinto, questo è possesso. Sono caduto di nuovo in trappola, chiudetele il microfono". L'uomo ha chiuso la busta, mentre Serena ha ribadito di essersi rivolta al programma per volerlo aiutare. "Non ti merita", si sente urlare dal pubblico.