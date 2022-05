Festival di Cannes 2022, perché le influencer sfilano sul red carpet: Paola Turani svela la verità Avete notato che alla 75esima edizione del Festival di Cannes ci sono moltissimi influencer? Sebbene col mondo del cinema non c’entrino niente, gli viene data lo stesso la possibilità di sfilare sul red carpet. Il motivo? Paola Turani ha spiegato tutta la verità sulla questione.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 75esima edizione del Festival di Cannes volge al termine ed è arrivato il momento di tirare le somme. Sono stati presentati film iconici in anteprima, il red carpet è stato invaso da star internazionali più o meno famose e gli eventi di gala legati alla manifestazione cinematografica sono stati un successo. Qual è il dettaglio che in molti hanno notato? Così come successo negli anni passati, anche questa volta il tappeto rosso è stato invaso da influencer e modelle che col mondo del cinema non c'entrano assolutamente nulla. La domanda che tutti si pongono è: per quale motivo le celebrities dei social vengono invitate alle première dei film (anche se il più delle volta vanno via subito prima ancora che cominci la proiezione)? A rivelare tutta la verità sulla questione è stata Paola Turani: ecco cosa ha dichiarato.

Le influencer al Festival di Cannes 2022

Paola Turani è stata solo una delle tante influencer a essere stata invitata alla 75esima edizione del Festival di Cannes: sul red carpet ha sfilato in total pink in versione Barbie Girl, incantando tutti con la sua bellezza e con il suo stile. A dispetto di quanto si potrebbe pensare per un evento cinematografico, non è stata l'unica star dei social ad aver preso parte alla manifestazione. Beatrice Valli con Marco Fantini, Nilufar Addati, Elisa De Panicis, Cecilia Rodriguez (col cristallo sulla fronte): queste sono solo alcune delle influencer che si sono sfidate a colpi di stile sul tappeto rosso della Croisette. Paillettes, trasparenze audaci, maxi spacchi, tutte hanno provato a modo loro a farsi notare, anche se in alcuni casi hanno finito per esagerare un po' troppo.

Paola Turani spiega perché le influencer sono a Cannes

Le parole di Paola Turani

Perché da qualche anno a questa parte ci sono tante influencer a un evento mondano ed "elitario" come Cannes? Lo ha spiegato Paola Turani nelle sue Stories, rispondendo alla curiosità dei suoi fan in questo modo: "Perché i brand e gli sponsor del Festival decidono di invitare personaggi/attori/modelle/influencer per la loro comunicazione. Quindi per me è un evento di lavoro e attorno a un invito si muovono di conseguenza tutti i brand/capelli/make-up/stilisti/abiti e scarpe/gioielli. È una vetrina e una pubblicità molto importante per loro e per noi". Insomma, nulla di mondano o di super sofisticato, per le influencer si tratta semplicemente di marketing: i brand non fanno altro che "sfruttare" i loro followers per farsi pubblicità.