Paola Turani con i capelli lunghissimi e le ciocche lilla: sul set si trasforma in una dea Paola Turani ha condiviso sui social una piccola anteprima del suo nuovo shooting e ha lasciato i fan senza fiato con un look inedito. Oltre ad aver posato in bikini, ha anche sfoggiato dei lunghissimi capelli con extension e ciocche lilla.

A cura di Valeria Paglionico

Paola Turani è diventata mamma lo scorso ottobre, ha messo al mondo il piccolo Enea e non potrebbe essere più felice, soprattutto perché la gravidanza è arrivata dopo anni di tentativi. Nonostante la nuova vita da genitore sia impegnativa e travolgente, non ha rinunciato al lavoro e sui social documenta tutti i suoi traguardi professionali. Nelle ultime ore ha prestato il suo volto al brand Netiquette Bikinis, posando per la nuova campagna in due pezzi e con un hair look inedito: ecco le foto in cui l'influencer appare irriconoscibile.

Paola Turani posa in bikini dopo la gravidanza

Il corpo di una donna cambia naturalmente dopo la gravidanza e Paola Turani lo sa bene, anche se non se ne preoccupa affatto. Come lei stessa ha dichiarato in passato, si sente più bella che mai anche se i vecchi jeans non le entrano ancora. Nelle ultime ore è tornata a celebrare le sue forme da neo-mamma posando per Netiquette Bikinis. Ha indossato prima un due pezzi con triangolo e tanga, poi un modello a balconcino, dando prova di vantare una bellezza da dea. In costume e con i capelli lunghi Paola non sembra essere uscita da un'opera d'arte?

Paola Turani in Netiquette Bikinis

Il nuovo hair look di Paola Turani

La vera novità nel look di Paola Turani, però, è stata la pettinatura. Sebbene abbia sempre portato la chioma lunga (anche se il più delle volte riccia naturale), questa volta si è lasciata immortalare in versione dea con dei capelli dalle lunghezze extra. A firmare le acconciature per lo shooting è stato Andrea Soriga, che ha pensato bene di usare per lei delle maxi extension e delle appariscenti ciocche lilla applicate solo nella parte bassa della nuca. Per quanto riguarda la piega, ha optato per il liscio effetto liquid hair, rendendo così l'influencer quasi irriconoscibile. Dopo aver sperimentato la chioma da "raperonzolo" per qualche ora Paola penserà a un cambio look definitivo?