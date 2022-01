Paola Turani prima e dopo la gravidanza, nessuna ossessione di dimagrire: “Mi sento una gnocca” Paola Turani ha messo a confronto il proprio corpo attuale e quello di un anno fa, prima della gravidanza. Non ha fretta di tornare nei vecchi jeans e si piace tantissimo così com’è.

A cura di Giusy Dente

Instagram @paolaturani

C'è una luce tutta nuova negli occhi di Paola Turani, da quando è diventata mamma. La modella ha avuto un percorso difficile per arrivare alla tanto sognata maternità, segnato dall'infertilità di coppia. Si è aperta sull'argomento su Instagram, con un video realizzato proprio per abbattere un tabù e poter essere d'aiuto a donne e coppie nella stessa situazione difficile. Una situazione resa ancora più pesante dalle pressioni, dalle domande e dalle aspettative altrui. Anche per l'influencer è stato doloroso confrontarsi con le continue domande in merito al perché lei e il marito non avessero figli: e ora che ne hanno uno, le chiedono quando farà il secondo! Enea, il primogenito della coppia, è nato a ottobre: è stata una gravidanza naturale, scoperta con grande sorpresa proprio poco prima di iniziare il percorso della PMI. Ha portato tanto amore nella vita dei suoi genitori, tanti cambiamenti. Paola Turani è alle prese con un corpo nuovo, diverso da quello di un anno fa, ma bellissimo allo stesso modo.

Nessuna fretta di entrare nei vecchi jeans

Con una certa sorpresa Paola Turani si è accorta di quanta attenzione ci fosse nei confronti del suo ‘nuovo corpo', dopo aver partorito. Alla modella sono state rivolte molte domande circa i chili presi, circa la difficoltà di vedersi con delle forme nuove, più morbide. A tre mesi dal parto la modella non ha ancora perso del tutto i 20 chili presi in gravidanza, ma smaltirli è l'ultimo dei suoi pensieri. Non è in gara con sé stessa, con la vecchia Paola né con le altre donne: è consapevole di aver messo al mondo una vita e questo fa sì che al corpo serva tempo, per riprendersi.

in foto: Paola Turani prima della gravidanza, Instagram @paolaturani

La priorità di Paola Turani è Enea

Intervistata da Fanpage.it aveva spiegato proprio quanto non sentisse alcuna fretta né alcuna necessità di dover tornare per forza come prima. Lo ha chiarito anche in un post Instagram, in cui ha messo a confronto il suo corpo di un anno fa con quello di adesso: dopo una gravidanza, un parto e l'allattamento. La 34enne ha ribadito di sentirsi benissimo con quei 5 chili in più, che non sa se e quando perderà. Ha ammesso di sentirsi completa e felice: "Volete mettere il dono di stringere tra le braccia vostro figlio? Non c’è pancia o cellulite che tenga".

in foto: Paola Turani col pancione, Instagram @paolaturani

Paola Turani si ama nel suo nuovo corpo

Certo, vedersi allo specchio in alcuni momenti può essere destabilizzante, se si fa un confronto col ‘prima', quando al posto della ritenzione sulle cosce c'erano gli addominali scolpiti: "Come si sente ora questa Paola? Una gnocca comunque" ha scritto. Al momento la sua priorità è Enea, non dimagrire: "Se pensiamo a come e cosa ha creato per 9 mesi questa incredibile e perfetta macchina credo sia giusto rispettarla, volerle bene, farle prendere tutto il tempo di cui ha bisogno senza stressarla. E forse mi riconosco di più ora, meno spigolosa rispetto a poco tempo fa".

in foto: Paola Turani oggi, Instagram @paolaturani

I suoi buoni propositi del nuovo anno non prevedono di entrare a tutti i costi nei vecchi jeans, quanto piuttosto continuare ad amarsi, a volersi bene, prendersi cura di sé ma senza ossessioni, unicamente per se stessa e la propria salute: "Se ripenso a tutti gli anni in cui stavo a digiuno per entrare in un vestito taglia 38 la parola dimagrire mi fa ancora paura. Ritornerò alla mia taglia? Non lo so. Ma va bene così. Benvenuta a questa nuova Paola più matura e consapevole! Benvenute nuove dolci forme".