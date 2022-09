Cecilia Rodriguez alle sfilate in total denim: le spille da balia “chiudono” i tagli rivelatori Cecilia Rodriguez è tra le protagoniste della Milano Fashion Week. Alla sfilata di Act n.1 ha rilanciato il trend del total denim, indossando un audace abito di jeans con dei tagli cut-out “chiusi” dalle spille da balia.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta per chiudere la Milano Fashion Week, domani sarà l'ultimo giorno di sfilate per la stagione Primavera/Estate 2023 ma il capoluogo lombardo continua a essere invaso da eventi di moda, star e influencer. Nell'ultima settimana sono state moltissime le celebrities che si sono sfidate a colpi di stile, da Chiara Ferragni con i maxi tacchi ad Heidi Klum con l'abito giacca scintillante. Anche Cecilia Rodriguez è stata tra le protagoniste indiscusse dell'evento ed è stato proprio un suo look ad attirare tutte le attenzioni del pubblico: con un sensualissimo completo di jeans la sorella di Belén ha rilanciato il trend del total denim.

Cecilia Rodriguez rilancia il trend del total denim

L'avevamo lasciata in versione Wonder Woman con trench e costume multicolor alla sfilata di Moschino, oggi ritroviamo Cecilia Rodriguez ancora alla Milano Fashion Week ma con un nuovo outfit all'insegna del glamour. Ha partecipato allo show per l'A/I 2023 di Act n.1 (al quale ha preso parte anche Francesca Sofia Novello in giallo col top meringa) e per l'occasione ha rilanciato uno dei trend più amati delle ultime stagioni, quello del total denim. Ha infatti sfoggiato abito e giacca coordinati, entrambi di jeans firmati Act n.1, dando prova del fatto che il denim su denim è destinato a tornare anche in autunno.

Cecilia Rodriguez in Act n.1

L'abito cut-out di Cecilia Rodriguez

Il dettaglio che in molti non hanno potuto fare a meno di notare è che l'outfit di jeans di Cecilia nascondeva dei dettagli iper sensuali. L'abito lungo fino ai piedi era un modello a tubino con le coppe del reggiseno in stile corsetto, le spalline larghe e degli audaci tagli cut-out sul busto. La cosa particolare è che sono stati "chiusi" con delle spille a balia, così da evitare che fossero eccessivamente rivelatori. Per completare il tutto la sorella di Belén ha scelto una giacca crop sempre in denim con le maniche a palloncino, décolleté neri e borsa in tinta. Non ha rinunciato al make-up marcato sugli occhi, ormai diventato uno dei suoi "marchi di fabbrica".