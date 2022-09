Francesca Sofia Novello tutta in giallo alle sfilate di Milano: abbina il top meringa al make-up Francesca Sofia Novello è una delle tante star che stanno partecipando alla Milano Fashion Week. Ha seguito la sfilata di Act n.1 dalle prime file del front-row e per l’occasione ha sfoggiato un appariscente look total yellow.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è entrata nel vivo e sono moltissime le Maison che hanno presentato le loro collezioni per la Primavera/Estate 2023, da Gucci a Diesel, fino ad arrivare a Fendi, Etro e Prada. A rendere l'evento ancora più glamour e mondano sono le numerose star che ogni giorno seguono gli show dalle prime file del front-row, sfidandosi a colpi di stile tra tacchi a spillo, spacchi e accessori iper griffati. Francesca Sofia Novello non si è voluta perdere un'occasione tanto "ghiotta" per sfoggiare i suoi look più trendy e appariscenti: ha dunque lasciato la piccola Giulietta a casa e ha partecipato alla sfilata di Act n.1 in total yellow.

Il look total yellow di Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello è una mamma trendy e lo dimostra ogni volta che appare in pubblico. Che sia sui social o a un evento mondano, non importa, riesce sempre a dare il meglio di lei in fatto di stile. Alla Milano Fashion Week ha puntato su un outfit total yellow firmato Act n.1 che non poteva passare inosservato. Sebbene il giallo non sia un colore propriamente autunnale, è stata capace di declinarlo in una versione glamour e appariscente che si rivelerà perfetta per ogni stagione. La modella ha infatti abbinato un paio di pantaloni dal taglio classico e un top strapless di tulle, un modello tempestato di ruches che hanno dato vita a un adorabile "effetto meringa".

Francesca Sofia Novello in Act n.1

Francesca Sofia Novello con l'eye-liner giallo

Il dettaglio che forse è passato inosservato? Al motto di "Yellow passion", la Novello si è lasciata immortalare in primissimo piano con gli occhi chiusi e il tulle che le decorava la scollatura. Così facendo ha rivelato una marcata linea di eye-liner in tinta con il resto dell'outfit, ovvero gialla. La compagna di Valentino Rossi ha inoltre tenuto i capelli legati in un raccolto spettinato e non ha rinunciato ai tacchi a spillo. Insomma, con la sua scelta di stile apparisce e originale è riuscita a entrare nella lista delle regine di stile della Milano Fashion Week P/E 2023.