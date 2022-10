Il compleanno di Francesca Sofia Novello: spegne le candeline con la micro gonna a pieghe Francesca Sofia Novello ha festeggiato il 29esimo compleanno col compagno Valentino Rossi e gli amici. Ha scelto un look femminile ma grintoso.

È ancora tempo di festeggiamenti, in casa di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. La coppia proprio il mese scorso ha celebrato il battesimo di Giulietta, la loro primogenita. Prima c'è stato il rito in Chiesa, poi hanno riunito in una location suggestiva, un castello degno di una fiaba, famiglia e amici. Era presente anche il cantante Cesare Cremonini, amico di vecchia data dei due. Per l'occasione, la Novello ha coordinato il suo look a quello della bimba, all'insegna del tradizionale bianco, il colore tipico della ricorrenza. A distanza di un mese circa, è arrivato il momento della festa di compleanno della modella, che ha compiuto 29 anni il 13 ottobre.

Francesa Sofia Novello compie 29 anni

Terminati gli impegni alla Milano Fashion Week, dove ha seguito la sfilata di Act n.1 sfoggiando un appariscente look giallo limone, Francesca Sofia Novello si è presa una pausa. Assieme al compagno Valentino Rossi e alla loro piccola Giulietta, è partita alla volta di Ibiza. Si tratta di una meta che la coppia ama particolarmente e dove si recano sempre volentieri, più volte all'anno. Ci erano stati anche questa estate.

Rientrata a casa, la modella ha cominciato i preparativi per la sua festa di compleanno. Ha condiviso con fan e follower alcuni momenti della serata. Si tratta soprattutto di foto che la ritraggono assieme alle amiche o col compagno. Non si vede la piccola Giulietta. I genitori stanno portando avanti la loro decisione di non esporre eccessivamente sui media la piccola, per rispettarne la privacy e per non metterla in pericolo sul web. Sono rarissime le foto di Giulietta e in tutte è sempre di spalle.

La festa di compleanno di Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello ha festeggiato il 29esimo compleanno col compagno e gli amici. Come in diverse altre occasioni speciali, era presente anche stavolta Cesare Cremonini. La festa si è svolta presso il ristorante Sol Y Mar di Riccione, che per l'occasione ha allestito lo spazio riservato ai festeggiamenti con dei palloncini rosa e viola. Rosa anche la torta gigante, a forma di cuore.

La festeggiata, per l'occasione, ha scelto uno dei suoi outfit più trendy, all'insegna del nero. Ha abbinato una semplice T-shirt scura a una giacca di pelle, che ha conferito al tutto un tocco più rock. Il pezzo forte dell'outfit era la micro gonna a pieghe in tartan. È un capo molto in voga al momento. Hanno sfoggiato look da collegiale Ilary Blasi (con immancabili mocassini griffati), Belén Rodriguez (una delle prime a riportare alla ribalta il trend anni Novanta) e Chiara Ferragni (che Fedez ha ironicamente paragonato alla protagonista di un manga). La festeggiata ha completato l'outfit con calze velate e stivali. Il suo è il look femminile deciso e grintoso da copiare per essere alla moda questo autunno.