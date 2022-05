Chiara Ferragni con gonna a pieghe e mocassini, Fedez: “Somigli a un manga” Ricordate l’iconico Miu Miu set con gonna a pieghe a vita bassa? Chiara Ferragni lo ha rivisitato in una versione ancora più sensuale trasformandosi in una studentessa protagonista di un manga giapponese (almeno a detta del marito Fedez).

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni non ha paura di osare quando si parla di look, anche se questo significa indossare capi davvero audaci e sopra le righe. Essendo ormai un'icon fashion internazionale, è sempre tra le prime celebrities a sfoggiare gli outfit che si sono visti pochi mesi prima in passerella e la cosa le permette di lanciare mode e tendenze in anteprima mondiale. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora: ha rivisitato l'iconico Miu Miu set in una versione ancora più sensuale, tanto da scatenare l'ironia di Fedez, che non ha potuto fare a meno di commentare con simpatia il completo mentre la immortalava nelle sue Stories.

Chiara Ferragni ripropone il Miu Miu set

Ricordate il Miu Miu set, il completo della collezione P/E 2022 con maglioncino crop e gonna a vita bassissima in pieno stile anni 2000? Chiara Ferragni è tornata a indossarlo ma in una versione ancora più sensuale e originale.

Per un pomeriggio di impegni lavorativi ha messo in mostra l'ombelico abbinando una mini a pieghe in blu scuro a una classica camicia total white con le maniche lunghe ma in versione crop. Per completare il tutto ha scelto un paio di mocassini di pelle scura di Prada e una coda di cavallo bassa e rigorosa, trasformandosi così in una vera e propria "scolaretta".

Il commento di Fedez al look di Chiara Ferragni

Il marito Fedez, sempre pronto a commentare in modo ironico tutto ciò che avviene tra le mura di casa, non ha potuto fare a meno di immortalare la moglie in versione studentessa sexy nelle sue Stories. Cosa gli ha ricordato il look? Una delle eroine dei manga, tanto da aver chiesto alla Ferragni di alzare la gamba all'indietro proprio come fanno spesso le protagoniste dei cartoni giapponesi. Il completino con l'ombelico in vista di Chiara tornerà a spopolare come la precedente variante invernale? L'unica cosa certa al momento è che l'imprenditrice è sempre sul pezzo quando si parla di stile, anche quando deve andare semplicemente a lavorare.