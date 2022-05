Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi in bianco per la prima foto di famiglia con Giulietta A distanza di 2 mesi dalla nascita di Giulietta ecco la prima foto di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi assieme alla loro bimba. È il primo scatto a 3.

A cura di Giusy Dente

A distanza di alcuni mesi dalla nascita di Giulietta, Francesca Sofia Novello ha condiviso la prima foto ufficiale di famiglia, assieme al compagno Valentino Rossi e alla bambina. Uno scatto a tre insomma, il primo da quando la coppia ha accolto la primogenita. I neo genitori hanno vissuto questi mesi con riservatezza, senza mai esporre troppo la piccola e senza eccessive incursioni nel loro privato, in quella quotidianità tutta nuova a cui abituarsi. Anche nel condividere foto della neonata, la Novello ha sempre avuto l'accortezza di coprirne il volto, un piccolo gesto di protezione nei confronti di una creatura così indifesa.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi genitori

La coppia ha accolto in famiglia la piccola Giulietta il 4 marzo scorso. In quel momento le loro vite sono cambiate e si sono riempite ancora di più d'amore, una gioia che hanno avuto il piacere di condividere con fan e follower, ma senza troppa esposizione mediatica. La neo mamma, da appassionata di moda, si è divertita a coordinare i suoi look con la piccola e a vestirla con capi griffati. Il primo look di lusso è stato un completino di Burberry da quasi 400 euro. La bimba è+ inevitabilmente diventata la protagonista dei social della mamma, piuttosto attiva sui social, ma ne è sempre stato mostrato solo il corpicino, coprendone il volto, proprio come nel recente ritratto di famiglia.

La famiglia Rossi al completo

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono una coppia consolidata: stanno insieme dal 2016. Eppure non hanno mai dato troppo in pasto ai social e ai media la loro vita privata, l'intimità della loro famiglia. Non lo facevano quando erano in due, non lo fanno ora che sono in tre. Basta scorrere l'Instagram di entrambi. Lui preferisce condividere foto che riguardano momenti di vita professionale, in sella alla moto. Lei predilige gli scatti fashion, dive non mancano mai capi griffati e accessori di lusso. Proprio per questo fan e follower hanno accolto con particolare entusiasmo la prima foto a tre, famiglia al completo: il campione, la modella e la loro primogenita Giulietta. I genitori sono entrambi vestiti di bianco: camicia per entrambi e gonnellina a vita alta con pieghe per lei, con cintura colorata. La piccola Giulietta indossa invece un abitino blu a fiorellini. Sono il ritratto della felicità.