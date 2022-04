Francesca Sofia Novello e Giulietta vestono griffate: la prima Pasqua è col pagliaccetto tartan Francesca Sofia Novello ha festeggiato la sua prima Pasqua in compagnia della piccola Giulietta, la figlia che ha avuto da Valentino Rossi. Per l’occasione le due hanno sfoggiato degli adorabili look griffati che si riveleranno perfetti per la primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi non potrebbero essere più felici: lo scorso marzo sono diventati genitori per la prima volta, hanno messo al mondo la piccola Giulietta e sui social non perdono occasione per documentare la loro "nuova" quotidianità. È soprattutto la mamma a immortalarsi spesso con la bimba tra le braccia, dando prova di non poter più vivere senza di lei. Quella appena passata è stata la sua prima Pasqua in compagnia della neonata e per l'occasione ha pensato bene di dare il meglio di lei in fatto di look. La cosa particolare è che sia lei che la primogenita hanno sfoggiato abiti e accessori iper griffati.

Il look comodo di Francesca Sofia Novello

La prima Pasqua da mamma di Francesca Sofia Novello è stata all'insegna della comodità ma non per questo ha rinunciato al glamour. Sebbene il suo look fosse cozy, era anche iper griffato. La modella ha infatti abbinato un top nero corto a una camicia a quadretti bianca e azzurra, l'ha portata annodata intorno alla vita in pieno stile anni '90, completando il tutto con un paio di leggings Celine, per la precisione un modello con l'elastico logato e a contrasto (prezzo 650 euro). Non è mancata la borsa Dior, per la precisione la tracolla modello Caro in pelle nera da 3.400 euro, e la collana decorata con il numero 46 di diamanti.

Il look per Pasqua di Francesca Sofia Novello

Quanto costa il completo a quadri di Giulietta Rossi

Che Francesca Sofia Novello amasse le griffe era ormai risaputo, ma la cosa che in pochi sanno è che sta provando a trasmettere questa passione anche alla figlia. Nonostante sia solo una neonata, Giulietta Rossi vanta già un guardaroba da vera e propria star e a dimostrarlo è stato il look scelto per lei per Pasqua.

Il completo Burberry di Giulietta Rossi

La bimba è stata immortalata solo di spalle e dal collo in giù ma, nonostante ciò, i capi che ha indossato erano super riconoscibili. Ha infatti sfoggiato un pagliaccetto firmato Burberry, un modello decorato con l'iconica fantasia tartan sui toni del beige che fa parte di un adorabile completino con cardigan bianco e cappellino pescatore abbinato. Qual è il suo prezzo? Sui siti di moda di lusso i tre pezzi vengono venduti tutti insieme a 390 euro. La piccola Giulietta non è forse già sofisticata come una vera e propria diva?