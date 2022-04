Francesca Sofia Novello e Giulietta, look mini me: mamma e figlia con le scarpe abbinate Francesca Sofia Novello e la piccola Giulietta hanno ricevuto in regalo due paia di Mou Boots, con le caratteristiche cuciture all’uncinetto: perfette per un look coordinato.

Francesca Sofia Novello si sta godendo le prime settimane di maternità, condividendo alcuni momenti con la sua affezionata community, che sin dal momento dell'annuncio della gravidanza è apparsa entusiasta della novità. In questi nove mesi lei e Valentino Rossi hanno preferito non eccedere nell'esposizione mediatica, rimanendo sempre piuttosto legarti alla loro privacy familiare. Ancora non hanno mostrato il volto della piccola Giulietta, che però è già diventata la star dei loro social.

Francesca Sofia Novello mamma glamour (e in forma)

Benché sia molto amata, la compagna di Valentino Rossi si è trovata suo malgrado al centro delle polemiche alcuni giorni fa. Alcune donne non hanno apprezzato le sue foto in abbigliamento sportivo, che mettevano in risalto un corpo snello e in forma. È apparso offensivo nei confronti delle mamme che invece provano disagio nei confronti della loro immagine o che hanno difficoltà a tornare come prima, dopo il parto.

Lei si è giustificata dicendo che ha sempre mostrato il suo corpo, sia prima che dopo, essendo abituata a svolgere attività fisica quotidianamente. "Il mio essere in forma non sminuisce nessuno. Io mi mostro per quello che sono" si è difesa. E oltre ad apparire in forma è sicuramente anche una mamma glamour! Tra gli ultimi accessori griffati mostrati ci sono dei sandali mules verde fluo di The Attico, una tracolla Dior da 3700 euro, un paio di sandali Prada da 790 euro.

I look di Giulietta

Anche i look della piccola Giulietta riscuotono molto successo! La piccola è adorabile in versione coniglietto e ha sfoggiato alcuni capi che non sono passati inosservati. In particolare ai fan di Valentino Rossi non sono sfuggite le babbucce gialle (come il numero 46 del pilota) e i calzini con scritta Race e piccole automobili applicate, omaggio al papà che dalle moto passa alle quattro ruote. Le new entry nel guardaroba della piccola sono un paio di scarpine, abbinate a quelle della mamma.

Mamma e figlia con le scarpe coordinate

Giulietta e Francesca Sofia Novello hanno ricevuto in regalo due paia di Mou Boots. Quelle ‘in miniatura' per la bambina sono in denim blu, con stampa a stelle e con le caratteristiche cuciture in evidenza sulla superficie. Costano 39 euro. Quelle di Francesca Sofia Novello sono invece una novità del brand per l'estate 2022: sandali gialli con plantare in micro-camoscio, due fasce anteriori, cinturino alla caviglia logato e immancabili cuciture all’uncinetto eskimo, il tratto distintivo di tutti i modelli. Costano 189 euro. Adesso mamma e figlia sono pronte per l'estate, per sfoggiare il look coordinato.