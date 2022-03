Francesca Sofia Novello mamma glamour: borsa griffata per lei, cappello da coniglietto per Giulietta Francesca Sofia Novello è tornata a immortalarsi in compagnia della piccola Giulietta, dando l’ennesima prova di essere una mamma glamour. Se per lei ha scelto felpa e borsa griffata, per la piccola ha optato per un adorabile cappellino da coniglietto.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono appena diventati genitori e non potrebbero essere più felici: il 4 marzo è nata la piccola Giulietta, la loro prima figlia, e, nonostante abbia appena 20 giorni di vita, gli ha già riempito la vita d'amore. È stata la modella a mostrare per prima la bimba sui social, immortalando i suoi dolcissimi piedini poco dopo il parto. Oggi, dopo aver rivelato di essere tornata in splendida forma a poco più di due settimane dalla fine della gravidanza, si è ancora una volta fotografata in compagnia della primogenita, dando prova di essere una mamma glamour e fashion.

L'adorabile look della piccola Giulietta

La piccola Giulietta Rossi è una bambina trendy, anche se è nata da poco più di 20 giorni e se non può ancora scegliere personalmente i suoi look. A vestirla è mamma Francesca che, complice il lavoro della moda, fa seguire alla piccola tutte le tendenze più adorabili del momento. Dopo le babbucce dedicate alla carriera del papà, questa volta la neonata ha sfoggiato un adorabile cappellino con le orecchie da coniglio, abbinato a un k-way rosa confetto e a una tutina total white. Nella didascalia dello scatto la top ha scritto: "Un coniglietto da mangiare di baci", portando l'attenzione sulla immensa tenerezza dell'outfit.

Quanto costa la tracolla di Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello potrà pure aver portato a termine la dolce attesa da poche settimane ma a quanto pare la cosa non ha intaccato assolutamente la sua passione per la moda. Ne ha data l'ennesima prova con gli scatti realizzati in compagnia di Giulietta, nei quali è apparsa super trendy in versione casual. La top ha indossato dei jeans chiari e una felpa multicolor col cappuccio firmata Lanvin, completando il tutto con un paio di occhiali da sole celesti e con una tracolla Dior. Per la precisione si tratta dell'iconica Dior Caro in pelle di vitello azzurra che sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 3.700 euro (ma in un colore differente). In quante sognano di essere così glamour nel periodo post-parto?