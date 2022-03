Francesca Sofia Novello in forma a due settimane dal parto: il nuovo look da neo-mamma è griffato Francesca Sofia Novello è diventata mamma da poco più di due settimane ma vanta già una forma fisica mozzafiato nonostante abbia appena affrontato un parto. Sui social ha sfoggiato un look comodo ma sensuale e non ha rinunciato agli accessori griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Sofia Novello è diventata mamma il 4 marzo: ha messo al mondo la piccola Giulietta, la prima figlia nata dalla sua relazione con Valentino Rossi. Dopo aver reso l'intera gravidanza social tra selfie col pancione in vista e look premaman tutt'altro che tradizionali, la modella ha annunciato la nascita della bimba con una foto dei suoi piedini. Ora non può fare a meno di documentare anche il post-parto. Sebbene siano passate solo poco più di due settimane, sembra già essere tornata in splendida forma, tanto da non avere paura di sfoggiare dei look comodi ma all'insegna della sensualità che "nascondono" dei dettagli iper griffati.

Francesca Sofia Novello: quanti chili ha preso in gravidanza

A poco più di 15 giorni dal parto di Giulietta, Francesca Sofia Novello è tornata a parlare della gravidanza. In alcune Stories ha spiegato di aver messo su 14 chili durante la dolce attesa ma ad oggi è riuscita a tornare già in forma. Certo, non è ancora rientrata nella sua taglia 40, ma in fondo non se ne preoccupa affatto e si gode la bellezza della bimba neonata. Come se non bastasse, proprio di recente sui social si è mostrata a figura intera, lasciando senza parole i followers. Il. motivo? Niente pancia gonfia, niente gambe appesantite, niente imperfezioni: la compagna di Valentino è così impeccabile che nessuno direbbe mai che ha appena partorito. Quante sono le neo-mamme che sognano di vantare una forma fisica tanto smagliante?

Mules The Attico

Il look da mamma fashion di Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello ha sempre avuto la passione per la moda e questo dettaglio è rimasto invariato anche dopo il parto di Giulietta. A dimostralo è il look che ha scelto per la prima foto da neomamma a figura intera. La modella ha sfoggiato una tuta tye-dye sui toni del giallo di Shop Art, un modello con felpa a maniche lunghe e pantaloni corti, completando il tutto con una giacca classica oversize. A fare la differenza sono stati gli accessori, dai sandali mules in verde fluo di The Attico alla borsetta di pelle di Balenciaga: la Novello è una mamma fashion che ama le griffe e non perde occasione per darne prova.