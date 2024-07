video suggerito

Francesca Sofia Novello, il look premaman è chic al matrimonio di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini In occasione del matrimonio di Francesco Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello erano tra gli invitati vip più attesi: la modella, incinta della seconda figlia, era luminosa con un abito color cioccolato e scarpe gioello.

A cura di Arianna Colzi

Francesca Sofia Novello con gli sposi e Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello era tra gli ospiti vip al matrimonio di Pecco Bagnaia con Domizia Castagnini. La modella, compagna di Valentino Rossi e madre della loro figlia Giuletta, 2 anni, è incinta della seconda figlia. Insieme a Cesare Cremonini e alla compagna Giorgia Cardinaletti, il "Dottore" e la compagna erano tra gli invitati più chic al matrimonio del campione Moto Gp. La modella ha scelto un look premaman elegante che evidenziava la silhouette morbida con il pancione.

Il look cut out di Francesca Sofia Novello per il matrimonio di Pecco Bagnaia

Per il matrimonio di Domizia Castagnini e Francesco Bagnaia, Francesca Sofia Novello sceglie un abito cut out color cioccolato firmato Atlein. Si tratta di un vestito asimmetrico con dettagli cut out sul fianco e un maxi spacco laterale che lasciava scoperte le gambe lunghissime della modella: la parte superiore, invece, era composta da una spallina su una spalla e da una manica a mantella sull'altra spalla. La silhouette dell'abito era movimentata da un serie di drappeggi e il colore era perfetto : il look viene venduto su diversi e-commerce a 1350 euro.

Francesca Sofia Novello al matrimonio di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini

I gioielli di Francesca Sofia Novello al matrimonio di Pecco Bagnaia

Il look era completato dalla collana, dal bracciale e dagli orecchini Clipea in argento del brand di gioielli Pianegonda, dalle forme minimaliste ed essenziali. La parure viene venduta sul sito del brand per un totale di 1390 euro. Anche le scarpe erano un vero e proprio gioiello: si tratta di un paio di décolléte con fiocco argentato realizzate in PVC del brand Mach & Mach. Le scarpe, impreziosite anche da un dettaglio di cristallo al centro del fiocco, sono super glamour e illuminano il look. Il costo? 900 euro per queste scarpe gioiello perfette per un matrimonio. La modella, poi, ha scattato diverse foto anche con gli amici compresa una con Cesare Cremonini, che ha animato la serata con la sua 50 Special cantata insieme agli sposi.

Francesca Sofia Novello con Cesare Cremonini