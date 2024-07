Cosa c’era nel menù stellato dello chef Massimo Bottura al matrimonio di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Francesco "Pecco" Bagnaia e Domizia Castagnini si sono sposati sabato 20 luglio. Tra abiti da favola e invitati vip, la coppia, insieme dal 2016, ha scelto per il ricevimento la splendida Villa Imperiale di Pesaro, a pochi passi dal Duomo dove i due hanno pronunciato il fatidico sì. Per le nozze del campione del mondo di MotoGp, il menù era stellato, adatto a una serata unica e magica. A curarlo è stato lo chef Massimo Bottura, chef da 3 stelle Michelin con il suo ristorante Osteria Francescana a Modena. Scopriamo i piatti che componevano il menù.

Massimo Bottura con gli sposi

Il menù di nozze di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini

Lo chef Massimo Bottura ha omaggiato i neo sposi con un menù davvero impeccabile, come mostrato da alcuni invitati sui social. Per iniziare, gli sposi e i loro invitati si sono goduti un aperitivo nella magnifica location della Villa Imperiale. L'aperitivo consisteva in uno gnocco fritto con affettati, come nel simbolo della tradizione emiliano-romagnola, per poi passare al menù composto da tre portate principali, accompagnate da due vini pregiatissimi: il Curtefranca Chardonnay 2023 e il Sangiovese Alto 2021.

Il menù firmato Massimo Bottura

I menù di Massimo Bottura sono noti per essere dell'esperienze culinarie paragonabili a un vero e proprio viaggio: ogni piatto, infatti, è stato accompagnato da una piccola descrizione che ha aiutato gli invitati a scoprire qualcosa in più su ciò che stavano consumando. L'antipasto era un piatto di Baccalà PIL PIL, come scritto nel menù si tratta di un "piatto a base di baccalà delle regioni iberiche che viene reinterpretato in una chiave modenese grazie alla gelatina di cotechino. Baccalà affumicato, servito su una base di pesto di porro e peperoncino, accompagnato da una sfoglia di porro bruciato."

Il menù del matrimonio

Il primo piatto era un omaggio alla tradizione con dei tortellini in crema che a Modena "sono una religione" come è scritto sul menù. I tortellini erano serviti con un'emulsione di Parmigiano Reggiano 36 mesi e ripieni di carne e formaggio: queste "miniature" sono preparate dal Tortellante, un laboratorio di pasta dove lavorano ragazzi affetti da autismo. A seguire un piatto di Short Ribs, ossia delle costine di maiale affumicate per 18 ore, "servite con pane di mais a forma di tigella e accompagnate da una salsa ispirata alle diverse tradizioni del barbeque".

L'allestimento a Villa Imperiale

La torta per il matrimonio di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini

La sposa e lo sposo, entrambi con abiti firmati Gucci, hanno tagliato la meravigliosa torta a tre piani firmata dal pastry chef Fabrizio Galla, pasticcere di San Sebastiano da Po, nominato "Pasticcere dell'anno 2020" dall'Accademia Maestri Pasticceri Italiani di Iginio Massari e Gino Fabbri. La torta, completamente bianca e rivestita con piccole decorazioni floreali, era perfetta per le nozze e ricordava il bouquet di Domizia Castagnini.