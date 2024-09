video suggerito

Veronica Ferraro risponde alle polemiche sul menù del matrimonio: "Era un omaggio al mio papà" Il menù del matrimonio di Veronica Ferraro e Davide Simonetta è finito al centro delle polemiche perché considerato eccessivamente minimal. La sposa ha voluto rispondere alle critiche personalmente, spiegando il motivo della sua scelta.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso giovedì, 12 settembre, Veronica Ferraro ha coronato il suo sogno d'amore sposando Davide Simonetta, il musicista e produttore con cui sta insieme da poco più di 2 anni. Il matrimonio tenutosi a Villa Semenza, Lecco, è stato documentato sui social dagli innumerevoli invitati famosi, trasformandosi così in un vero e proprio evento mediatico. La sposa è arrivata elegantissima in un lungo abito bianco drappeggiato, la testimone Chiara Ferragni (splendida in rosa) ha letto un discorso toccante, facendo riferimento anche alla separazione da Fedez, e cantanti come Emma Marrone, Tananai e Annalisa (la ex dello sposo) hanno accompagnato l'intera cerimonia. Insomma, l'influencer non avrebbe potuto desiderare di meglio per la sua giornata speciale. L'unico piccolo "inconveniente"? È stata sommersa dalle critiche per il menù proposto durante il banchetto nuziale.

Cosa c'era nel menù del matrimonio di Veronica Ferraro

Sono stati diversi gli invitati che sui social hanno mostrato il menù proposto da Veronica Ferraro al banchetto nuziale. Niente crudi di pesce, ingredienti gourmet o ricette stellate, comprendeva una serie di portate semplici ed essenziali.

La location della cena

A dare il via alle danze è stato l'antipasto chiamato "Come a casa" a base pane e mortadella, è stato poi seguito da "La pasta di Veronica" con un sugo al pesto e dalle "Polpette di Davide", ovvero delle tradizionali polpette al ragù.

Il menù di Veronica Ferraro e Davide Simonetta per il loro matrimonio

Non è mancata la torta nuziale soprannominata "La torta di tutti", un lunghissimo dolce a forma di piano circondata da decine di palette: gli sposi l'hanno tagliata insieme agli invitati e tutti hanno avuto la possibilità di servirsi da soli come a un buffet.

Il taglio della torta condiviso

Le parole di Veronica Ferraro sul menù nuziale

Nelle ultime ore, stanca delle polemiche e delle critiche degli haters, è stata Veronica Ferraro in persona a intervenire sulla questione menù. Sul suo profilo X ha scritto: "Quella pasta era un omaggio a mio papà e per me valeva più di qualsiasi piatto raffinato che potessi tranquillamente scegliere. La scelta del menù aveva per noi un significato che va oltre tutto. E i nostri invitati avevano un ampio buffet prima e la pizza dopo, tranquilli".

Un primo piano sull'allestimento dei tavoli

Ancora prima, inoltre, aveva accompagnato l'album di nozze postato su Instagram a queste parole: "Non sapevo se scegliere te per tutta la vita o la pasta al pesto di mio papà. Così ho scelto entrambi". La scelta culinaria dell'influencer è stata dunque tutt'altro che casuale e, a dispetto di quanto si potesse pensare, nascondeva un profondo e toccante significato simbolico.