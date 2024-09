video suggerito

Cosa ha indossato Chiara Ferragni al matrimonio della migliore amica Veronica Ferraro Dopo due anni di fidanzamento Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sposati. Come testimone, l’influencer ha scelto l’amica di sempre Chiara Ferragni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni al matrimonio di Veronica Ferraro

Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono detti dì. I due hanno ufficializzato la relazione due anni fa e la proposta di matrimonio è giunta molto preso, già la scorsa estate. Immediatamente la macchina organizzativa si è messa in moto e una volta vicini alla fatidica data la sposa è partita per il suo addio al nubilato assieme alle amiche, alla volta di Maiorca. Accanto a sé nel grande giorno l'influencer ha voluto l'amica del cuore di vecchia data, colei che le è vicina da sempre: Chiara Ferragni. L'imprenditrice le ha fatto da testimone. Nel discorso ha detto commossa: "In tutti questi 17 anni tu più di tutto mi hai fatto sentire al sicuro, mi hai fatto sentire a casa. Sei una persona unica e sei da sempre parte della mia famiglia".

Chiara Ferragni al matrimonio di Veronica Ferraro

Chiara Ferragni e Veronica Ferraro si conoscono da moltissimo tempo, ci sono sempre state l'una per l'atra nei momenti felici e in quelli tristi. Ferraro era presente nel giorno in cui l'amica ha sposato Fedez: era tra le sue sei damigelle d'onore di rosa vestite, assieme alle sorelle Valentina e Francesca. Ed è una di quelle che non l'ha mai abbandonata in questo periodo difficile, in cui l'imprenditrice ha dovuto affrontare prima lo scandalo relativo alle sue attività e poi la fine del matrimonio. Chiara Ferragni, dunque, per nulla al mondo si sarebbe persa il giorno più bello di una persona così importante e speciale. Per l'occasione ha scelto un doppio look rosa.

I due look rosa di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha indossato due abiti rosa al matrimonio dell'amica del cuore. Per la prima parte della giornata ha scelto di essere elegante, con una creazione romantica e molto delicata, un vestito di seta con ampia scollatura e due applicazioni floreali all'altezza delle spalle. Look più sobrio e sbarazzino per il party nuziale, così da potersi divertire comodamente tra il taglio della torta e i momenti musicali. Si sono esibiti per i presenti Tananai, Emma, Annalisa, Dargen D'Amico, Negramaro. La sposa stessa, per questa parte della serata, ha scelto dei look più moderni. La testimone messo da parte l'abito lungo ha puntato poi su quello corto, un minidress strapless con gonna a palloncino e applicazioni floreali scintillanti.

Leggi anche I vestiti da sposa di Veronica Ferraro: minidress e look scintillante alla festa