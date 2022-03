Francesca Sofia Novello rilancia le scarpe trasparenti: quanto costano i sandali effetto nudo New entry nel guardaroba di Francesca Sofia Novello. Stavolta si tratta di un paio di sandali griffati a effetto nudo, con fascia di plastica trasparente sul piede.

A cura di Giusy Dente

Francesca Sofia Novello si sta godendo la nuova vita da mamma. Giulietta, la sua prima figlia, è nata il 4 marzo: lei e il compagno, Valentino Rossi, non potrebbero essere più felici in questo momento. La gravidanza, il parto e questi preziosi primi momenti da genitori li stanno vivendo con riservatezza, senza esporre troppo la bambina e proteggendo la privacy familiare. Entrambi, però, hanno un affezionato pubblico che li segue: soprattutto la modello ogni tanto condivide scatti in compagnia della neonata, anche se fino ad ora non ne ha mai mostrato il volto. E non mancano, ovviamente, gli scatti glamour da appassionata di moda.

Francesca Sofia Novello in forma dopo il parto

La modella di recente ha attirato su di sé le critiche degli haters. Alcuni non hanno gradito il suo ‘ostentare' un corpo snello a nemmeno un mese dal parto. L'hanno accusata di lanciare un messaggio negativo, rispetto a tutte quelle mamme che invece hanno difficoltà a tornare in forma, a perdere i chili di troppo accumulati con la gravidanza. Dal canto suo, lei non ha mai nascosto ovviamente di essere una persona sportiva e allenata, di condurre uno stile di vita sano, a prescindere dalla maternità. Pur non avendo alcuna fretta di tornare ‘come prima' (col parto ha preso 14 chili), non ha alcuna intenzione di censurarsi: "Ho sempre mostrato il mio corpo, i miei allenamenti e il mio stile di vita, non sto ostentando nulla se non essere me stessa senza aver fatto assolutamente niente se non riposta. Non posso postare quindi una foto del mio corpo perché è già snello post parto? Invece le mamme che ancora non sono in forma e lo dicono, vanno premiate? Non capisco che differenza ci sia. Ognuna si mostra per quello che è". E lei vuole mostrarsi come donna e mamma glamour!

Francesca Sofia Novello, una mamma fashion

La passione per la moda non va certo in pausa, con la maternità. Basta vedere i recenti scatti di Francesca Sofia Novello, che non rinuncia agli amati accessori griffati. Tra gli ultimi sfoggiati, ci sono dei sandali mules verde fluo di The Attico, una pochette in pelle di Balenciaga, una tracolla Dior che sul sito ufficiale della Maison costa 3700 euro. L'ultima new entry è invece un paio di scarpe. Si tratta di un paio di sandali slider color argento, di Prada. La loro caratteristica, è quella di lasciare il piede scoperto al di sotto della fascia trasparente in plex con macro logo lettering; ulteriore dettaglio prezioso, il logo triangolo in metallo smaltato sulla punta.

in foto: sandali Prada

Il tacco verniciato di 7,5 cm le rende adatte a ogni occasione: si tratta di una scarpa versatile e moderna, molto femminile nella sua linea essenziale. Sul sito ufficiale della Maison i sandali ostano 790 euro. Non è la prima volta che questa scarpa torna alla ribalta. Già un paio di anni fa il modello in pvc trasparente era tornato in voga tra le celebrities, rilanciato da Chiara Ferragni, una delle prime a indossare le ciabattine della collezione Primavera/Estate di Chanel con la fascia ‘invisibile'. Stavolta, la tendenza invece arriva direttamente dal guardaroba di Francesca Sofia Novello.