Francesca Sofia Novello, passione scarpe di lusso: quanto costano i sandali ricoperti di strass Francesca Sofia Novello ama gli accessori di lusso. La new entry della sua collezione è un paio di scarpe griffate.

A cura di Giusy Dente

Giulietta è la grande protagonista dei social di Francesca Sofia Novello. La compagna di Valentino Rossi è da poco diventata mamma e si sta dedicando alla sua bambina completamente. I follower sono innamorati della piccola e dei suoi adorabili look, anche se i genitori al momento hanno scelto di non mostrarne il viso. Sono una coppia abbastanza riservata e come altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno scelto di non esporre eccessivamente la neonata. È la stessa scelta fatta per esempio da Eva Mendez e Ryan Gosling: sono molto restii a mostrare online le figlie di 5 e 7 anni, proprio in nome della loro privacy. Oltre a Giulietta, la neo mamma si sta dedicando molto anche alla sua passione per la moda.

Francesca Sofia Novello, mamma glamour

Francesca Sofia Novello a poche settimane dal parto è già in forma e questo le è valso anche qualche commento cattivo. Alcuni haters non hanno apprezzato le sue foto, interpretate come un messaggio negativo nei confronti delle donne che hanno difficoltà con la loro immagine e il loro corpo, dopo il parto. Dal canto suo, lei rivendica il diritto a dimostrarsi per ciò che è, senza fare paragoni o confronti, proprio come ha sempre fatto, anche prima di diventare mamma. Il suo stile di vita è sempre stato molto sano e i suoi look molto curati. Lo sono anche con la maternità, con un'attenzione particolare agli accessori firmati.

in foto: scarpe Bottega Veneta

I nuovi acquisti di Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello ama gli accessori griffati. Di recente l'abbiamo vista sfoggiare una borsa di Dior: si tratta della tracolla Caro in pelle di vitello azzurra. Sul sito ufficiale della Maison costa 3700 euro. Altra new entry della sua collezione di lusso sono un paio di scarpe trasparenti: le calzature effetto nudo sono il must have della stagione. La Marino ha scelto un modello di Prada da 790 euro, che si va ad aggiungere ai mules verde fluo di The Attico e alla pochette di Balenciaga.

Leggi anche Elodie indossa i sandali col tacco a cubo: quanto costano le scarpe coperte di cristalli

La novità del suo guardaroba sono invece un paio di scarpe di Bottega Veneta: sono sandali in pelle nera con tacco di 9 cm e lacci intorno alla caviglia, decorati con strass sulla parte posteriore in corrispondenza del tallone e su quella superiore, che presenta punta quadrata. Costano 1250 euro0. Chissà per quale occasione glamour le sfoggerà!