Quanto costa la cameretta di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, ha aperto la porta della cameretta della figlia Giulietta per svelarne i dettagli. Vediamo quanto costano gli arredi della stanza.

A cura di Clara Salzano

La cameretta di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Rosa, piena di peluche e vestititi, la cameretta di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello è il sogno di ogni neo mamma. A pochi mesi dalla nascita della bambina, avvenuta il 4 marzo 2022, la compagna del famoso pilota italiano è tornata a mostrare la stanza della figlia indicando una serie di dettagli sugli arredi scelti, dal lettino al fasciatoio. Scopriamo quanto costa i prodotti presenti nella cameretta di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello.

Francesca Sofia Novello mostra la cameretta della figlia Giulietta

Quando nasce un figlio sono tante le cose che servono in casa e che i genitori si trovano a comprare a partire dai prodotti farmaceutici, ai pannolini fino agli arredi della stanza che accoglierà il bambino. Ogni consiglio, quando si tratta di spese da fare per la prima volta, è sempre ben accetto e sono in molti a seguire i suggerimenti di vip e influencer sui social che si trovano o si sono trovati nella stessa condizione. Ecco perché Francesca Sofia Novello ha guidato i suoi follower alla scoperta della cameretta della figlia.

Il fasciatoio Foppapedretti nella cemeretta di Giulietta

Quanto costano gli arredi nella cameretta di Giulietta

Francesca Sofia Novello ha svelato dove ha preso tutti gli arredi della cameretta di Giulietta. Si tratta di una serie di prodotti proposti dall'azienda Foppapedretti e quindi Made in Italy.

Leggi anche Francesca Sofia Novello mostra i calzini di Giulietta, omaggio a Valentino Rossi che passa alle auto

La culla di Giulietta

Gli arredi consigliati dalla compagna di Valentino Rossi per la cameretta della figlia sono il fasciatoio e il lettino Foppapedretti della linea Mammamia Collection, nati dall’esperienza dei genitori che seguono il bambino in tutte le tappe della crescita.

Gli arredi Foppapedretti nella cameretta di Giulietta

La collezione è stata disegnata da due designers del team whynot quando sono diventati papà. Il prezzo per i prodotti è di 715 euro per il lettino e 405 euro per il fasciatoio. Della stessa linea Mammamia Collection, che Francesca Sofia Novello consiglia, fa parte anche la culla in cui sta dormendo Giulietta disponibile al prezzo di 395 euro.

L’armadio e la cassettiera Foppapedretti nella cameretta di Giulietta

L'armadio e la cassettiera nella cameretta di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, sono sempre di Foppapedretti ma della linea Legno. Questi arredi sono realizzati in materiale naturale e caratterizzati da linee essenziali e pulite che vanno bene con qualsiasi arredamento. L'armadio Foppapedretti Geppetto ha un costo di 599 euro mentre la cassettiera costa 449 euro. Dunque per avere una cameretta come quella di Giulietta la spesa si aggira intorno ai 2.563 euro.