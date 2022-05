Francesca Sofia Novello rivela perché lei e Valentino Rossi hanno chiamato loro figlia Giulietta A distanza di quasi 3 mesi dalla nascita della primogenita, Francesca Sofia Novello ha rivelato perché lei e Valentino Rossi l’hanno chiamata Giulietta.

A cura di Giusy Dente

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono diventati da poco genitori: il 4 marzo 2022 hanno dato il benvenuto a Giulietta, la primogenita. È stata una gravidanza poco social, i due si sono concentrati molto sull'intimità familiare, preservandola il più possibile, pur condividendo volentieri momenti con fan e follower. La coppia è molto amata e molto seguita e l'arrivo di Giulietta ha riempito di gioia le rispettive community. Per scelta, mamma e papà hanno preferito fino a questo momento non mostrare il volto della piccola, un gesto di protezione che sui social si vede sempre più di rado, soprattutto da parte delle celebrities. Giulietta è di spalle anche nella prima foto ufficiale a tre, condivisa di recente, in cui per la prima volta la famiglia appare al completo, con Rossi e la Novello vestiti in coordinato di bianco.

Giulietta, protagonista dei social della mamma

Anche se di spalle oppure col volto coperto, inevitabilmente Giulietta è diventata sin dal primo giorno la grande protagonista dei social della mamma. Francesca Sofia Novello ha più volte parlato della gravidanza, del parto, del post parto in questi mesi. Non solo: i primi tempi ha mostrato l'allestimento della cameretta della bimba e in questi mesi ne ha fatto vedere anche alcuni adorabili look. Tra quelli più originali ci sono sicuramente le babbucce gialle col 46, il numero portafortuna del papà. Le domande che riguardano la piccola sono sempre tante e lei risponde volentieri alle curiosità dei fan e dei follower. Alcuni di recente le hanno chiesto qualcosa in più circa il nome della bambina, in particolare perché è stato scelto proprio Giulietta.

Perché il nome Giulietta?

Giulietta è il diminutivo del nome Giulia ed è un nome di derivazione latina: Iulia o Julia. L'etimologia rimanda alla divinità Giove, dunque significa: "chi discende da Giove" oppure "chi è sacro a Giove". Il nome fa immediatamente pensare alla protagonista femminile della tragedia per eccellenza, quella shakespeariana. E a distanza di mesi dalla nascita della prima figlia, è stata la stessa Francesca Sofia Novello a confermare che la scelta del nome della piccola ha a che fare proprio con i Romeo e Giulietta di Shakespeareche tutti conoscono. In una Instagram Story ha spiegato: "Cercavamo un nome italiano, romantico e non comune. Ci è venuto in mente grazie al figlio di amici che si chiama Romeo! Ridendo e scherzando ci è piaciuto davvero ed è rimasto Giulietta".