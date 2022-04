Francesca Sofia Novello mostra le babbucce di Giulietta per Valentino Rossi: gialle e col numero 46 Dopo l’addio alle moto, Valentino Rossi è passato alle quattro ruote. In occasione del debutto nell’automobilismo, Francesca Sofia Novello ha messo ai piedini della piccola Giulietta delle babbucce dedicate proprio al papà, come portafortuna.

A cura di Giusy Dente

Esattamente un mese fa Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno dato il benvenuto a Giulietta, la loro primogenita: era il 4 marzo e l'annuncio della nascita è stato dato da entrambi su Instagram con la foto del piedino della bimba, accompagnata da una dolce dedica. Da quel momento in poi la neo mamma ha condiviso diverse immagini con i suoi follower, per trasmettere la gioia della maternità, ma senza mai esporre eccessivamente la neonata. Ad oggi non ne ha ancora mostrato il volto. In compenso, non sono sfuggiti alcuni dettagli originali dei suoi look.

I look di Giulietta

Dopo il parto, avvenuto nell'ospedale di Urbino, Giulietta e Francesca Sofia Novello hanno fatto rientro a casa. Ad accoglierle c'era Valentino Rossi ed è ufficialmente iniziata una nuova vita, in 3. Per la primogenita, la coppia ha allestito una cameretta rosa piena di peluche. Un dettaglio ricorrente nell'allestimento è il numero 46, presente su alcuni pupazzetti e sull'acchiappasogni personalizzato. È il simbolo della carriera professionistica del pilota, che in ogni gara ha sempre voluto questo numero a cui è legatissimo per motivi personali: era quello utilizzato nel motomondiale da suo padre, pilota a sua volta.

Non è il solo omaggio della piccola alla carriera del campione. Appena nata aveva ai piedini della babbucce interamente gialle: non a caso, il nickname del motociclista su Instagram è proprio "Vale Yellow 46", perché il giallo è il colore che lo ha accompagnato sin dall'inizio. Dopo anni sulle due ruote, Valentino Rossi è passato all'automobilismo e proprio ieri ha debuttato sulle quattro ruote. Lo ha fatto nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe a bordo della sua Audi R8 GT3 sul circuito di Imola. Dopo aver indossato i calzini con la scritta Race e una piccola automobile rossa applicata sopra, la piccola Giulietta ha sfoggiato delle babbucce gialle e blu col numero 46. È stato un modo per portare fortuna al papà in un giorno così importante.