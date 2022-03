Francesca Sofia Novello mostra i calzini di Giulietta, omaggio a Valentino Rossi che passa alle auto I calzini che indossa la piccola Giulietta, figlia di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, sono un omaggio alla nuova carriera del papà, pronto a passare alle quattro ruote.

A cura di Giusy Dente

Dopo una vita passata da leggenda della Moto GP, Valentino Rossi è pronto a lanciarsi in una nuova avventura, stavolta non su due ma su quattro ruote. Il 2 e 3 aprile lo vedremo debuttare nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe a bordo della sua Audi R8 GT3 sul circuito di Imola. Tornerà dunque in pista per esordire in qualità di pilota automobilistico, un mondo che lo ha sempre appassionato e in cui ora è pronto a cimentarsi da protagonista. Per lui è un periodo denso di cambiamenti. Ancora prima delle questioni professionali, quello più grande è certamente l'arrivo di Giulietta: lui e la compagna Francesca Sofia Novello sono diventati genitori. Il 4 marzo è nata la loro primogenita e non potrebbero essere più felici.

I mini outfit di Giulietta

"Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi": così aveva scritto Il Dottore su Instagram, per annunciare a fan e follower l'arrivo della sua primogenita. Lui e la compagna, Francesca Sofia Novello, ne avevano rivelato il sesso mesi prima, ma avevano tenuto segreto il nome, svelato solo dopo la nascita. Dalla gravidanza in poi, i genitori hanno cercato di vivere questi momenti quanto più privatamente possibile. Certo, hanno condiviso sui social la loro felicità, ma senza mai eccedere nell'esposizione della neonata o senza fornire troppi dettagli sulla loro vita familiare.

Ovviamente, con orgoglio hanno diffuso alcune immagini della piccola, che è la loro gioia più grande. In uno scatto di poco successivo al parto, la piccola indossava delle babbucce gialle, il colore storico del papà. E sono riferimenti alla carriera del pilota anche il numero 46 sui peluche che si intravedono nella stanza allestita per Giulietta: è il numero magico della famiglia Rossi, un portafortuna nelle gare. Il nuovo omaggio a Valentino Rossi sta ora nei calzini della bambina, con la scritta Race e una piccola automobile rossa applicata sopra: sono un ‘in bocca al lupo' da parte di Giulietta per la nuova avventura del papà sulle quattro ruote.