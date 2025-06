video suggerito

Cosa ha indossato la principessa Sofia di Svezia per il battesimo della figlia Ines I principi Carl Philip e Sofia di Svezia hanno approfittato del decimo anniversario di matrimonio per celebrare il battesimo della piccola Ines, la loro quarta figlia. Cosa ha indossato la mamma della bimba per l'occasione?

A cura di Valeria Paglionico

Le ultime ore sono state molto speciali per la Royal Family di Svezia: i principi Carl Philip e Sofia hanno approfittato del loro decimo anniversario di matrimonio per celebrare il battesimo della piccola Ines, la quarta figlia nata lo scorso 7 febbraio. L'evento si è svolto in pompa magna presso la Cappella del Castello di Drottningholm a Lovön e, come da tradizione, ha visto tra gli invitati le "teste coronate" del paese, da Re Carlo XVI Gustavo e la Regina Silvia alla Principessa Ereditaria Vittoria, fino ad arrivare agli altri eredi di Carl Philip e Sofia. Tutti gli occhi, però, erano puntati sulla mamma della bimba, apparsa meravigliosa con un look regale che non poteva passare inosservato: ecco cosa ha indossato.

Cosa ha indossato la piccola Ines di Svezia per il suo battesimo

Una delle tradizioni più amate dalle famiglie reali di tutta Europa? Quella di far indossare ai Royal Babies degli abitini storici per il loro battesimo. Ines di Svezia, il cui nome completo è Ines Marie Lilian Silvia, non ha fatto eccezione e per ricevere il suo primo sacramento ha sfoggiato un lungo vestitino di pizzo bianco che fu indossato per la prima volta dal principe Gustaf Adolf, duca di Västerbotten, nel 1906. Ad attirare tutti i riflettori su di sé, però, è stata la mamma della bimba, la principessa Sofia, che per l'occasione non ha lasciato nulla al caso. Ha puntato sul giallo acceso, un colore vitaminico che anticipa l'estate (e che "strizza l'occhio" al look che Kate Middleton scelse per il battesimo del piccolo George).

Ines di Svezia con l'abito tradizionale

Il look giallo di Sofia di Svezia

Chi ha detto che per essere eleganti alle cerimonie religiose bisogna puntare sui colori pastello? La principessa Sofia ha dimostrato che anche le tinte vitaminiche sono perfette per gli eventi ufficiali, soprattutto con l'avvicinarsi dell'estate. Per il battesimo della figlia ha indossato un lungo abito giallo con la gonna a balze alla caviglia, le maniche trasparenti e il bustier drappeggiato col fiocco bon-ton al collo. Per completare il tutto ha scelto degli accessori in tinta, dalle pumps con micro borchie e tacco a spillo al frontino maxi che ha arricchito l'acconciatura ondulata. La principessa ha inoltre aggiunto sul petto la spilla di famiglia con il ritratto del re. Quante sono le mamme che prenderanno ispirazione da lei per i battesimi dei propri figli?

Il battesimo di Ines di Svezia