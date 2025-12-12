stile e Trend
Vittoria di Svezia regina del riciclo: ai Nobel 2025 sfoggia l’abito appartenuto alla madre

La principessa Vittoria di Svezia ha partecipato alla Notte dei Nobel 2025 e ne ha approfittato per riciclare un abito a lei molto caro, appartenente alla madre, la regina Silvia.
A cura di Valeria Paglionico
Le Royal Family d'Europa sono più attive che mai in questo periodo pre-natalizio e non solo per i numerosi eventi a tema feste organizzati dalle diverse monarchie, sono molti gli appuntamenti istituzionali a cui devono presenziare in vesti ufficiali. È proprio quanto successo nelle ultime ore, per la precisione alla Notte dei Nobel che si è tenuta a Stoccolma, a cui ha preso parte anche la principessa Vittoria di Svezia. In quanti sanno che il suo abito nascondeva un dolce omaggio?

La principessa Vittoria di Svezia ama la moda d'archivio

La cerimonia di consegna dei premi Nobel che si è tenuta a Stoccolma richiedeva un dress code specifico: white tie. Cosa significa? Che le donne devono indossare abito lungo e, in caso di rappresentati reali, anche la tiara, mentre gli uomini devono sfoggiare frac e pantaloni neri, camicia con colletto e papillon bianco. La principessa Vittoria di Svezia ha rispettato alla perfezione le regole ma la cosa particolare è che ci è riuscita con un abito riciclato. Ha infatti rovistato nell'armadio di sua madre, la regina Silvia, rispolverando il maxi dress che quest'ultima sfoggiò sempre al banchetto del Nobel ma del 1994. Così facendo, non solo ha lasciato trionfare la moda d'archivio ma ha anche reso omaggio alla madre sovrana.

La Royal Family di Svezia alla cerimonia dei Nobel
La Royal Family di Svezia alla cerimonia dei Nobel

La tiara di diamanti di Vittoria di Svezia

L'abito riciclato dalla principessa Vittoria di Svezia è una creazione firmata da Jacques Zehnder, un couturier parigino che lo realizzò su misura per la regina Silvia (a cui era molto legato): ha la gonna a ruota in raso rigido bianco, un sottogonna total black e un bustier strapless e "appuntito" su uno dei due lati (che ricorda i capi iconici di Balenciaga). Naturalmente nel look della principessa non sono mancati i gioielli preziosi, primo tra tutti il Diadema Sunray, una tiara di diamanti ispirata al kokoshnik, il copricapo tradizionale russo, arrivata in Svezia nell'800 e diventata amatissima da tutte le donne reali della monarchia svedese.

0 CONDIVISIONI
