Ilary Blasi in versione collegiale: il nuovo look è con gonna a pieghe e mocassini griffati Negli ultimi giorni si parla molto di Ilary Blasi a causa delle dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti sulla separazione. La conduttrice, però, preferisce non commentare e sui social continua a mostrare i suoi look trendy: l’ultimo arrivato è in pieno stile scolaretta.

Da qualche giorno a questa parte Ilary Blasi è finita al centro del gossip: Francesco Totti ha rilasciato un'intervista in cui è tornato a parlare della separazione, accusando la moglie di averlo tradito per prima e di aver poi rubato la sua collezione di Rolex. Al momento la conduttrice non ha ancora ribattuto, a quanto pare parlerà solo in tribunale, e sui social continua a comportarsi come se nulla fosse accaduto, documentando i look scelti per la quotidianità. Dopo la maxi t-shirt ispirata ai colori della Juventus, questa volta si è trasformata in una scolaretta ma senza rinunciare ai dettagli griffati.

Siamo sempre stati abituati a vederla in lunghi abiti da sera sui palcoscenici o in micro bikini sui social, ma ora Ilary Blasi ha cambiato radicalmente registro. Ha rinunciato a scollature, maxi spacchi e tacchi a spillo, questa volta si è trasformata in una scolaretta in divisa. Si è ispirata allo stile college che va tanto di moda negli ultimi tempi e ha indossato una minigonna a pieghe blu con una t-shirt total white. Per completare il tutto ha scelto una coda di cavallo alta, proprio come le studentesse americane, anche se non ha potuto fare a meno degli occhiali da sole da diva.

Quanto costano i mocassini di Ilary Blasi

A completare il look da scolaretta di Ilary Blasi non potevano che essere i mocassini, le scarpe must dell'autunno 2022 amatissime dalle star, da Belén Rodriguez ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana, da sempre appassionata di accessori di lusso, ha scelto un modello griffato di Prada. Si tratta dei mocassini Chocolate in pelle spazzolata, sono di ispirazione retrò e sono caratterizzati dall'iconico triangolo smaltato e logato sulla patta. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 850 euro e sono disponibili anche in versione Monolith, ovvero con la zeppa "a carrarmato" in pieno stile anni 2000.

