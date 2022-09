Ilary Blasi, il nuovo look bianco nero: la t-shirt griffata oversize diventa un mini abito Ilary Blasi è finita al centro dell’attenzione dei media dopo le dichiarazioni di Francesco Totti sui motivi della separazione. Come ha reagito? Sui social ha semplicemente mostrato il suo nuovo look bianco-nero con una maxi t-shirt griffata trasformata in abito.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è finita ancora una volta al centro del gossip a causa della separazione da Francesco Totti. Oltre un mese fa i due avevano dato l'annuncio ufficiale, poi avevano deciso di rimanere in silenzio per preservare la privacy dei figli. Nelle ultime ore, però, il calciatore ha voluto dire la sua sulla questione, facendo riferimento ai continui tradimenti della moglie prima dell'arrivo della nuova fiamma Noemi Bocchi. La conduttrice non ha intenzione di replicare, parlerà in tribunale durante la richiesta di divorzio, e a dimostrarlo sono le sue Stories social, dove non fa assolutamente riferimento all'accaduto. La cosa particolare è che ha sfoggiato un look bianco nero: si tratterà di una frecciatina all'ex capitano della Roma?

Ilary Blasi in bianco nero sui social

Sarà perché voleva mandare indirettamente una frecciatina a Francesco Totti indossando i colori della Juventus o perché semplicemente voleva mostrarsi in splendida forma sui social, ma la cosa certa è che Ilary Blasi ha rivelato il suo nuovo look bianco nero. Si è scattata una serie di selfie allo specchio con indosso una maxi t-shirt di Balenciaga e la cosa particolare è che l'ha trasformata in un minidress che ha lasciato nude le gambe lunghe e snelle. Capelli lunghi che le cadono sulle spalle, stivali camperos total black e gioielli preziosi alle braccia: la conduttrice non sarebbe potuta essere più trendy.

Ilary Blasi in Balenciaga

Quanto costa la maxi t-shirt di Ilary Blasi

La t-shirt oversize di Ilary è firmata Balenciaga ed è un modello da uomo ispirato al mondo del calcio. Oltre ad avere il numero sulla schiena con sopra il maxi logo della Maison, ha anche lo stemma del pallone sulle maniche e delle strisce a contrasto sulle spalle. Al centro del petto c'è un altro logo Balenciaga ma in versione "sponsor". Qual è il prezzo del capo? Attualmente non è disponibile sul sito ufficiale della griffe, è possibile trovarlo sugli e-commerce di moda di lusso a 929 euro. La Blasi avrà indossato per caso un maglietta nei colori della Juve o avrò voluto mandare un messaggio a Totti?

