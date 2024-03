video suggerito

Isabel Totti da parrucchiere: col nuovo taglio di capelli è la “partner in crime” di mamma Ilary Blasi Isabel Totti ha fatto visita al parrucchiere di Ilary Blasi per cambiare look, il risultato? È sempre di più la fotocopia di mamma Ilary Blasi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi non ha mai nascosto la sua passione per i viaggi ma, dopo essere stata spesso in giro per il mondo negli ultimi mesi, dall'Africa a Madrid, fino ad arrivare alla Svizzera. ora pare che abbia intenzione di trascorrere la Pasqua a casa. Se da un lato la secondogenita Chanel è volata alle Maldive col fidanzato Cristian Babalus, lei ha preferito rimanere a Roma con la piccola di casa Isabel Totti. Ieri le due hanno trascorso un'adorabile giornata mamma-figlia, approfittandone per fare visita al parrucchiere. Ad aver cambiato look non è stata la conduttrice ma la bimba, che col nuovo taglio è diventata praticamente la fotocopia della mamma: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Isabel Totti va dallo stesso parrucchiere di Ilary Blasi

Poco prima di mostrare le sue nuove scarpe extra lusso, ieri Ilary Blasi aveva fatto visita ad Alessia Solidani, l'hairstylist che cura da sempre le sue acconciature e con la quale ha instaurato anche un profondo rapporto di amicizia. Questa volta, però, non è stata lei a cambiare colore e pettinatura ma la figlia Isabel Totti, che si è lasciata tranquillamente immortalare seduta su una delle poltrone del salone di bellezza romano alle prese con un taglio. La bimba ha i capelli biondi lunghissimi ma ha deciso di accorciarli di qualche centimetro poco prima di Pasqua. La mamma, emozionata di fronte questa scena, non ha potuto fare a meno di condividere tutto sui social al motto di "Piccole donne crescono".

Isabel Totti da Alessia Solidani

Il dolce selfie di mamma e figlia

Poteva mai mancare la foto in cui viene mostrato il risultato finale? Assolutamente no. Non appena salutata Alessia Solidani, Isabel si è lasciata scattare un selfie con i capelli perfettamente in piega, ovvero sciolti e con delle adorabili beach waves. Al suo fianco c'è mamma Ilary che, complici sia la stessa espressione serissima che la stessa chioma mossa, sembra essere la sua fotocopia. Non sorprende, dunque, che quest'ultima abbia commentato la foto con la didascalia "My partner in crime" accompagnata da un cuore. Insomma, a quanto pare la Pasqua di Ilary e Isabel sarà all'insegna dell'affetto e del glamour: cosa potrebbero desiderare di più mamma e figlia?

Il selfie di mamma e figlia