Alessia Marcuzzi dal parrucchiere: per l’autunno cambia look (e segue il trend dei mocassini chunky) Alessia Marcuzzi si sta preparando per il ritorno in tv e ha approfittato del weekend per andare dal parrucchiere. Oltre a mostrarsi con i capelli bagnati nel salone di bellezza, ha anche rivelato il nuovo look con i mocassini trendy.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi ha messo fine alle vacanze estive da diverse settimane e si sta preparando per il ritorno al lavoro. Sebbene abbia sempre mantenuto un contatto diretto con i fan sui social, è da più di un anno che ha deciso di rimanere lontana dai riflettori ma ora è pronta per ricominciare ad apparire in tv. Certo, il suo programma Boomerissima è stato rimandato di qualche mese ma non si esclude che a partire dall'inizio della nuova stagione sarà impegnata con ospitate varie. La cosa certa è che nelle ultime ore ha fatto visita al parrucchiere di fiducia, approfittandone per sfoggiare le scarpe must del momento: i mocassini chunky in versione griffata.

Alessia Marcuzzi con le scarpe must dell'autunno

Avete presente i classici mocassini da college? Sono le scarpe più cool dell'autunno 2022, soprattutto in versione chunky, ovvero con la suola in gomma altissima o con un filo di tacco. Dopo Belén Rodriguez, a darne l'ennesima prova è stata Alessia Marcuzzi, che nelle ultime ore si è mostrata sui social in versione casual con queste calzature must e un paio di jeans leggermente a zampa.

Alessia Marcuzzi con i mocassini Prada

Ne ha sfoggiati due diversi modelli, entrambi in total black ma di due griffe diverse. I primi sono Prada, sono contraddistinti dall'iconico triangolo metallico sulla patta e sul sito ufficiale vengono venduti a 880 euro. I secondi, invece, sono i classici Chanel vintage amati dalle star (che sui siti di moda usata di lusso costano oltre 2mila euro).

I mocassini Monolith di Prada

Alessia Marcuzzi con i capelli scuri

Dov'è che Alessia Marcuzzi ha sfoggiato i due look dall'animo casual e trendy? Il primo a casa per un video di TikTok, il secondo dal parrucchiere. Sarà perché il mare le aveva rovinato la chioma o perché semplicemente aveva voglia di prendersi cura di se stessa, ma la cosa certa è che la conduttrice si è immortalata mentre era seduta sulla poltrona del salone di bellezza con i capelli ancora bagnati. Sebbene non abbia rivelato il risultato finale dopo l'intervento dell'hairstylist, pare che non abbia rinunciato alla tinta scura che sfoggia da diversi mesi. Per il prossimo ritorno in tv Alessia tornerà bionda oppure ormai si preferisce in versione mora?