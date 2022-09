I mocassini dell’autunno 2022 sono alti: i modelli di tendenza e come abbinarli Comodi, versatili e chic, i mocassini sono l’alleato di stile perfetto per l’Autunno/Inverno 2022-23: da Tod’s a Miu Miu, i modelli e gli abbinamenti di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

mocassini Eleventy

Comodi, impeccabili, rassicuranti: i mocassini sono le scarpe da avere quest'autunno. Comodi, versatili e rassicuranti, con il loro fascino collegiale hanno sfidato le mode e generazioni: la moda 2022 li riporta in passerella in versione più metropolitana e grintosa, sollevati da suole in gomma o da tacchi bassi e quadrati. Da Miu Miu a Tod's, la moda del prossimo inverno ci riporta sui banchi di scuola. Guida ai modelli di tendenza e agli abbinamenti più cool.

I mocassini sulle passerelle Autunno/Inverno 2022

Lo stile college ha avuto un grande revival nelle ultime stagioni e i mocassini non fanno eccezione, come confermano le sfilate per l'Autunno/Inverno 2022-23. Louis Vuitton propone raffinati modelli ricamati, con un accenno di tacco squadrato, mentre Miu Miu ha fatto sfilare modelle con mocassini british indossati con calze pesanti. Tod's punta su suola rialzata e fibbia a contrasto mentre Gucci rilancia gli iconici mocassini con il morsetto (sfoggiati anche da Chiara Ferragni per il rientro al lavoro).

Mocassini neri di Miu Miu

Come abbinare i mocassini per la moda autunno 2022

I mocassini sono incredibilmente versatili: dall'ufficio al tempo libero, sono il "salva look" comodo da infilare prima di uscire di casa. Le versioni chunky con la suola a carrarmato si portano anche sotto le minigonne, per un look in perfetto stile college, completato da un blazer oversize o da un cardiagn lungo, come vuole la moda di stagione. Il diktat? Il calzino bianco, in pieno stile anni Ottanta. Un abbinamento semplice – ma super cool – è quello ‘revival': jeans cropped alla caviglia, una semplice t-shirt bianca e i calzini che spuntano dai mocassini. Bonus: la giacca in pelle nera da abbinare ai loafer. Diventeranno i vostri migliori alleati di stile in tempo record!