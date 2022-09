Chiara Ferragni torna al lavoro in shorts (e con la borsa da oltre 3mila euro) Cosa non può mancare nel look da rientro al lavoro? Una borsa capiente per contenere tutto il necessario (energia inclusa!): Chiara Ferragni sfoggia un modello griffato abbinato al look total black.

A cura di Beatrice Manca

Ci siamo: settembre è iniziato e il calendario ci ricorda che la stagione estiva è ormai agli sgoccioli. Anche per i vip è tempo di disfare la valigia delle vacanze e tornare al lavoro. Chiara Ferragni si è portata avanti: dopo una lunga vacanza a Ibiza è tornata a Milano e ha messo via i bikini colorati e i minidress sfoggiati al mare. Su Instagram ha mostrato ai follower il look da rientro in ufficio (o quasi). Parola d'ordine? Minimalismo (ma con accessori di lusso!)

Il look "back to work" di Chiara Ferragni

In questi giorni il meteo sembra essersi alleato con il calendario per dirci che le vacanze sono finite: in molte città piove e quasi tutti sono tornati alla quotidianità. Chiara Ferragni non fa eccezione: il primo impegno in agenda è il lancio della sua seconda linea di quaderni e diari per la scuola in collaborazione con Pigna. E anche il look è tra il "back to work" e "back to school": un po' collegiale, un po' businesswoman. Per l'inizio di settembre Chiara Ferragni ha scelto un look molto semplice in total black, composto da una maglia a maniche lunghe indossata su un paio di shorts effetto pelle. Il tocco glamour? I mocassini indossati con i calzini a vista – ovviamente firmati Chiara Ferragni – come dettano le tendenze della stagione.

Chiara Ferragni con mocassini Gucci e borsa Saint Laurent

Chiara Ferragni torna al lavoro con accessori di lusso

Come sempre, sono gli accessori a fare la differenza: i mocassini in stile college indossati dall'influencer sono firmati Gucci e sono in vendita sul sito al prezzo di 890 euro. Per completare il look Chiara Ferragni ha scelto una maxibag firmata Saint Laurent: la shopper Icare in pelle trapuntata, comprata a Ibiza e sfoggiata a Milano per tornare agli affari.

Shopper bag Saint Laurent

Il modello scelto da Chiara Ferragni è in vendita sul sito del brand al prezzo di 3.500 euro ed è in formato maxi: la scelta ideale per affrontare il rientro "armate" di tutto il necessario: agenda, borraccia, laptop, penne e grandi piani per il futuro!