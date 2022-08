Quanto vale il guardaroba delle vacanze estive di Chiara Ferragni a Ibiza Chiara Ferragni si sta godendo una lunga vacanza a Ibiza con la famiglia. Tra borse in paglia, minidress in pizzo e sandali scintillanti, ecco quanto costano capi e accessori messi in valigia.

A cura di Beatrice Manca

Anche per Chiara Ferragni è arrivato il momento delle vacanze: l'imprenditrice digitale è partita per Ibiza insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria. Per tutto il mese di agosto i Ferragnez si godranno sole, mare e riposo rilassandosi in una maxi villa con piscina. La moda, però, non va in vacanza e anche al mare l'influencer si diverte a sfoggiare un guardaroba di tendenza, fatto di abiti colorati, sandali griffati e borse di lusso.

Il guardaroba griffato di Chiara Ferragni a Ibiza

Ibiza è una delle mete più gettonate per le vacanze estive ed è famosa per il proprio stile hippie-chic, rilassato e colorato. Di giorno l'influencer prende il sole con costumi colorati e shorts, mentre la sera si gode i famosi tramonti dell'isola con abiti sensuali o corsetti da dark lady in pizzo, come quello firmato Gucci, che costa circa 1.100 euro. Non poteva mancare un top intrecciato, must have dell'estate: Chiara Ferragni ha scelto un modello floreale di Etro dal costo di 995 euro. Tra gli abiti "Ibiza style" che l'influencer ha portato con sé c'è un minidress in pizzo nero con rose ricamate: si tratta di un abito di Rat & Boa da 345 euro.

Chiara Ferragni con un top intrecciato Etro

Cosa c'è di più elegante del bianco per l'estate? Chiara Ferragni ha messo in valigia un abito del brand Matinée con oblò sull'ombelico, dal prezzo di 69 euro, e un completino "da spiaggia" del brand House Of CB. Top e gonna costano rispettivamente 208 euro.

Leggi anche Valentina Ferragni con le rose sul seno: a Saint Tropez segue il trend del bikini intrecciato in vita

Chiara Ferragni con un top Gucci

Per la sera niente di meglio che un abitino a fiori senza spalline: il preferito di Chiara Ferragni, sempre dello stesso brand, costa 222 euro. Ogni giorno i look si moltiplicano: facendo una stima (a ribasso) della prima settimana di vacanze, l'influencer ha sfoggiato vestiti per oltre tremila euro.

Chiara Ferragni con un completo House Of CB e una borsa Balenciaga

Le borse e le scarpe di Chiara Ferragni a Ibiza

I veri dettagli di lusso della vacanza a Ibiza sono gli accessori: Chiara Ferragni ha portato con sé alcune delle scarpe e delle borse più costose del suo guardaroba. Parola d'ordine in viaggio: comodità. Per il volo Chiara Ferragni ha indossato un paio di sandali platform, comodi e di tendenza, firmati Miu Miu dal prezzo di 700 euro. Tra le scarpe basse compaiono anche un paio di scarpe aperte con le fasce di Louis Vuitton, in vendita a circa 900 euro.

I sandali Miu Miu di Chiara Ferragni

Non potevano mancare un paio di sandali del suo brand: la sera Chiara Ferragni ama indossare i sandali Andromeda, con laccetti di strass e tacco a forma di stella, in vendita sul sito al prezzo di 275 euro. Obbligatori, nella valigia estiva, i sandali minimal con i listini: Chiara Ferragni ha scelto un modello minimal di Alexandre Vauthier, dal prezzo di 440 euro. Le ultime scarpe sfoggiate sono un paio di mules firmate Prada, dal valore di 1160 euro.

Chiara Ferragni con mules Prada

Per non parlare poi delle borse. Il must have dell'estate 2022 è la bag in paglia per andare al mare: Chiara Ferragni ha scelto un modello maxi firmato Louis Vuitton, la Saint Jacques, dal valore di 2.300 euro. Ai look casual da giorno ha scelto di abbinare una borsa a spalla di Balenciaga, il celebre modello Le Cagole, dal prezzo di 1.590 euro.

Chiara Ferragni con la borsa in paglia Louis Vuitton

Tra gli accessori estivi che non possono mancare in valigia ci sono gli occhiali da sole: Chiara Ferragni ha portato con sé moltissimi modelli colorati, alcuni anche della sua collezione eyewear. Tra i modelli cult sfoggiati a Ibiza ci sono quelli firmati Jean Paul Gaultier, che costano 390 euro, e gli Swift Oval di Balenciaga (355 euro): sono la vera mania dell'estate e anche Kim Kardashian e Justin Bieber ne hanno un paio.

Chiara Ferragni con occhiali da sole Balenciaga

Facendo un rapido calcolo, scarpe e borse valgono oltre 7mila euro, a cui si devono sommare abiti e occhiali da sole: la valigia di Chiara Ferragni contiene capi e accessori per quasi dodicimila euro! La cifra ovviamente non tiene conto dei gioielli, dei costumi da bagno e dei moltissimi look che ancora non abbiamo visto: come ci stupirà la regina delle influencer di moda a Ferragosto?