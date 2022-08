Chiara Ferragni in vacanza, serata a Ibiza in stile dark lady con corsetto e shorts Chiara Ferragni per la serata a Ibiza ha scelto un look total black griffato con dettagli scintillanti.

Per le vacanze estive i Ferragnez quest'anno hanno scelto Ibiza. Stanno alloggiando in una villa di lusso immersa nel verde, con tanto di piscina esterna, campo di basket e pista da bowling. I quattro si stanno rilassando e divertendo, trascorrendo insieme più tempo possibile finalmente, lontano dagli impegni professionali che nelle ultime settimane hanno tenuto spesso Chiara e Fedez distanti, tra loro e dai due figli. Lei è stata presa da diversi eventi del settore moda, lui sta portando in giro la sua musica assieme a Tanani e Mara Sattei, con cui ha realizzato il tormentone La dolce vita. Ma ora è tempo di godersi un po' le gioie della famiglia in totale relax.

Chiara Ferragni a Ibiza

A bordo di un aereo privato, i Ferragnez sono arrivati a Ibiza e hanno ufficialmente dato inizio alla loro estate in 4. In valigia i Ferragnez hanno messo tanti capi comodi, perfetti per outfit balneari ed estivi, ma sempre trendy e alla moda e senza rinunciare al lusso. Chiara Ferragni e la piccola Vittoria hanno subito sfoggiato un look matchy matchy, con costumi abbinati (del brand dell'imprenditrice). Poi per la bimba è stata la volta del bikini leopardato con pareo coordinato e occhiali da sole: Baby V è già una piccola diva.

In questo, sicuramente è come mamma Chiara Ferragni. Per la serata a Ibiza ha scelto un outfit total black griffato. Assieme a Fedez ha preso parte a una serata presso l'Ushuaïa Ibiza, dove ieri sera si è esibito il dj e produttore olandese Martin Garrix. Per l'occasione ha puntato su un corsetto in rete GG di Gucci, con dettagli in pizzo e spalline sottili. Sul sito ufficiale del brand costa 1100 euro..

Questo è un capo che ama particolarmente e che nei suoi look ha anche indossato in modo alternativo, per esempio mettendolo sopra al body trasparente. Ha lanciato questo trend in occasione di una serata di gala a Siviglia. Un altro corsetto iconico da lei indossato è quello vintage con coppe a punta, omaggio allo stile audace di Madonna e allo stilista dei corsetti per eccellenza Jean Paul Gaultier.

Dopo la minigonna in latex dell'aperitivo aziendale a Milano pre-ferie, la Ferragni ha abbinato il corsetto da dark lady a un paio di shorts in pelle, completando il look con un paio di scarpe da lei particolarmente amate. Sono infatti i sandali della sua collezione, al momento sold out sul sito. Hanno il cinturino in argento ricoperto di strass scintillanti, ma la loro particolarità è il tacco a forma di stella.

Un modello uguale, ma di un'altra colorazione, costa 275 euro. Sccintillanti anche gli orecchini, dei maxi cerchi tempestati di cristalli. Al collo, immancabile il gioiello che sfoggia di più in questo periodo, appartenente alla sua collezione. È la collana Cupido in oro con zircone centrale, venduta a 99 euro.