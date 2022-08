Baby Vittoria a Ibiza è una diva: bikini leopardato e occhiali da sole per la giornata in piscina I Ferragnez sono volati a Ibiza per le vacanze estive ed è lì che passeranno tutto il mese di agosto. La diva della famiglia è baby Vittoria, che per fare il bagno in piscina con papà Fedez ha sfoggiato un adorabile costume leopardato.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il via alle vacanze estive, sono volati a Ibiza a bordo di un jet privato con i piccoli Leone e Vittoria e ora si stanno godendo il sole e il relax in una maxi villa immersa nel verde. La location in cui soggiornano è dotata di una enorme piscina privata ed è proprio lì che hanno passato la loro prima giornata di ferie (dopo aver "improvvisato" un primo bagno non appena sbarcati sull'isola spagnola con tanto di look matchy matchy). Ad aver attirato le attenzioni del pubblico social è stata fin da subito la secondogenita di casa Ferragnez, apparsa adorabile e diva con occhiali da sole specchiati e costuminino e pareo coordinati in total animalier.

Vittoria con bikini e pareo coordinati

Le vacanze sono cominciate anche per i Ferragnez e naturalmente ogni dettaglio del loro soggiorno viene documentato sui social. Chi è la vera diva di casa? Baby Vittoria, ormai diventata abbastanza grande per sfoggiare dei look da vera e propria signorina. Per la sua prima giornata passata tra piscina e tintarella è infatti apparsa adorabile con un look total animalier. Mamma Chiara le ha fatto seguire il trend dei costumi leopardati, facendole sfoggiare un bikini con triangolino e slip coi laccetti, tutto decorato con l'iconica stampa maculata sui toni del marrone. Il tocco di classe? Il pareo coordinato che ha reso l'outfit balneare ancora più glamour.

Vittoria sul materassino con papà Fedez

Il look balneare di Vittoria

I dettagli fashion nel look di Vittoria non sono finiti qui: la piccola ha completato l'outfit con un paio di sandaletti bicolor in fucsia e celeste e con degli occhiali da sole specchiati, un modello con la montatura tonda in total yellow. Non ha rinunciato alle iconiche codine sbarazzine larelali, ormai diventate il tratto distintivo del suo stile. Chiara Ferragni non ha esitato a mostrare la bimba in versione vacanziera sui social, scrivendo nella didascalia del breve video postato semplicemente "A legend", ovvero "Una leggenda". Insomma, la piccola Vitto sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e trendy proprio come la mamma imprenditrice.