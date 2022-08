Iniziano le vacanze per i Ferragnez: Vittoria vola in aereo privato coi codini e la maglia “Viziata” Comincia ufficialmente l’estate dei Ferragnez: la famiglia al completo è volata a Ibiza a bordo di un aereo privato.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni e Fedez sono partiti assieme ai figli, Leone e Vittoria. Fino a questo momento i rispettivi impegni della coppia li hanno portati a godere separatamente del sole e del mare, quindi questa è la vacanza che dà realmente avvio alla loro estate in quattro. L'imprenditrice ha trascorso qualche giorno in Grecia con le amiche alloggiando in un resort esclusivo sull'isola di Idra e nel mentre i due bambini sono stati in Sardegna con nonna Marina Di Guardo, che li ha portati in un hotel di lusso con vista mare. L'imprenditrice è stata anche qualche giorno a Saint Tropez, per il lancio del Miu Miu Tennis Club. Poi è stata la volta di una mini vacanza a Roma, dove i Ferragnez al completo hanno fatto un breve tour della città. Adesso è la volta di Ibiza.

I Ferragnez in vacanza a Ibiza

L'estate scorsa i Ferragnez hanno viaggiato verso la Sardegna a bordo di un jet privato, con look coloratissimi (e griffati). Leone aveva già affrontato voli più o meno lunghi con la famiglia, mentre per la sorellina Vittoria (nata pochi mesi prima) era stata la primissima volta a bordo di un'aereo. Tra le braccia della mamma e del papà era stata piuttosto calma e rilassata e sembra che anche questa volta l'esperienza non sia stata particolarmente traumatica.

Ci ha pensato papà Fedez a intrattenere i due piccoli, come testimoniato sui social. È bastato poco: qualche scatto giocoso con i suoi occhiali da sole, dei cartoni animati ma soprattutto il cibo! Vittoria in particolare sembra sia una buona forchetta e ha assaggiato volentieri tutte le pietanze servite a bordo dell'aereo, sia dolci che salate. "Quell'affamatona cronica" ha commentato su Instagram la nonna.

Leggi anche Chiara Ferragni torna a mostrare il lato b: i jeans tagliati sul sedere sono i suoi preferiti

in foto: occhiali Balenciaga

Gli occhiali di Fedez, che hanno indossato sia Leone che Vittoria come si vede nelle foto, sono di Balenciaga con lenti e montatura in grigio. Costano 355 euro. Durante il viaggio la piccola ha indossato una salopette di jeans: immancabili i codini colorati, un'acconciatura bizzarra diventata iconica nei suoi look sin dalla nascita.

La T-shirt gialla con la scritta "Viziata" è invece di MC2 Saint Barth, ma non è più disponibile online. Jeans anche per Chiara Ferragni, che ha abbinato una semplice canotta bianca uguale a quella del marito: questo capo unisex è il must della stagione, con la sua semplicità si è preso la sua rivincita diventando protagonista degli outfit delle celebrities.

L'imprenditrice in particolare ama sfoggiarla senza reggiseno, come rivendicazione di libertà. Shorts e T-shirt, invece, per il piccolo Leone. Una volta atterrati i quattro ne hanno approfittato per scattare una foto ricordo, tutti in outfit balneare. Chiara Ferragni e Baby Vittoria hanno sfoggiato il look matchy matchy, coi costumi tie-dye coordinati. I fan sono curiosissimi di vedere cosa combineranno sull'isola nei prossimi giorni!