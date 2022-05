La rivincita della canottiera bianca: non si nasconde più ed è la tendenza dell’estate 2022 La moda dell’estate 2022 punta sulla semplicità: la canottiera bianca che tutti abbiamo nell’armadio è il capo da sfoggiare di giorno e di sera, seguendo l’esempio di Chiara Ferragni e Emma Marrone.

A cura di Beatrice Manca

Levi’s

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze beauty Primavera-Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Canotta, canottiera, maglia della salute o tank top: chiamatela come volete, ma indossatela subito. La canottiera, nata come capo di intimo da nascondere a tutti i costi ora si prende la sua rivincita di stile e diventa la protagonista dei look per la Primavera/Estate 2022. Arriva perfino in passerella, sia nelle sfilate estive che in quelle invernali e Prada la rende il pezzo iconico delle prossime collezioni. Arriva perfino sui red carpet ed è l'ossessione delle star: Emma Marrone l'ha indossata perfino per festeggiare il compleanno! La canottiera è il capo di tendenza da sfoggiare senza spendere una fortuna.

La canottiera è il capo di tendenza per la Primavera/Estate 2022

Nata come parte dell'intimo maschile, la canottiera deve il suo nome al canottaggio: veniva indossata dagli atleti perché, lasciando libere le spalle, non impediva i movimenti. A lungo la canottiera bianca è stata confinata "sotto" ai vestiti (c'è un motivo se si chiama intimo): chi la indossava a vista, nelle migliore delle ipotesi, di cattivo gusto. Il minimalismo anni Novanta ne ha fatto un punto di riferimento: cosa c'è di più democratico di una canottiera bianca? Tutti ne hanno indossata una: uomini e donne, adulti e bambini, atleti e ragionieri. Nella sua semplicità è universale: genderless prima del genderless, oggi torna protagonista in passerella. Prada e Bottega Veneta ne fanno il pilastro delle tendenze per il prossimo Autunno/Inverno.

Prada Autunno/Inverno 2022–23

Ma la vera stagione della canottiera è questa, quando si può indossare a vista, senza nulla sopra: il modello cult è a costine, con le spalline larghe almeno un dito e rigorosamente bianca, come quella proposta da DSquared2. Da Louis Vuitton a Chanel, in passerella spopolano le versioni crop, mentre Acne Studios sceglie una variante destrutturata, basic, minimalista. Le varianti da provare?

Leggi anche Emoji manicure

DSquared2

Come abbinare la canotta bianca per l'estate 2022

La forza della canottiera bianca è nella sua semplicità: l'abbinamento più efficace è quello più basic, cioé con i jeans. La sua versatilità la rende il punto di partenza per moltissimi look: è sofisticata sotto il blazer maschile o con la gonna longuette (come Miuccia Prada comanda) ma è perfetta anche sotto una camicia fantasia, magari da portare aperta, o con i pantaloni colorati in lino per l'estate. Con la mini in pelle e gli anfibi diventa subito rock (e via così all'infinito…) La canotta si porta senza reggiseno, come statement di libertà assoluta da regole e costrizioni: tra le fan di questo capo c'è Chiara Ferragni, che la sfoggia in versione trasparente. E cosa c'è di più estivo della libertà di infilarsi una canottiera e uscire?