Emma Marrone festeggia i 38 anni in canotta bianca: il look minimal nasconde un dettaglio griffato Emma Marrone ha compiuto 38 anni ieri e sui social ha condiviso un dolce post per ringraziare tutti coloro che le hanno fatto gli auguri. Ha posato tra i palloncini con un look minimal e glamour che nasconde un dettaglio griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per Emma Marrone: ha compiuto 38 anni e non potrebbe essere più soddisfatta della sua vita e della sua carriera. Certo, dopo l'esperienza sanremese si è presa una momentanea pausa dalla musica, ma continua a mantenere un rapporto diretto con i fan attraverso i social. Non sorprende, dunque, che abbia documentato con foto e Stories sia le dolci dediche che ha ricevuto dalle persone care che i festeggiamenti. Per il suo compleanno si è distinta per il suo stile minimal ma allo stesso tempo glamour. Per il party con gli amici ha infatti indossato uno dei must-have di stagione, completando il tutto con un dettagli griffato "nascosto".

Il look da compleanno di Emma Marrone

"E pure questi 38 ce li siamo levati dalle pa**e. Grazie a tutti per gli auguri e per tutto l'amore. Vi voglio molto bene": sono queste le parole con cui Emma Marrone ha accompagnato l'album social dedicato al suo compleanno. Per l'occasione ha posato sorridente e serena tra i palloncini colorati, sfoggiando uno dei capi must-have del momento, la canotta bianca a costine. Sebbene fino a qualche tempo fa venisse considerata un semplice capo intimo "da nascondere", ora sta letteralmente spopolando, tanto da essere arrivata anche in passerella. Così facendo, la cantante ha ancora una volta dimostrato di essere sempre sul pezzo in fatto di stile.

L’orecchino Gucci

Emma Marrone con l'orecchino a forma di ape

Analizzando con più attenzione gli scatti del compleanno di Emma si nota un dettaglio molto particolare: all'orecchio sinistro porta un prezioso orecchino a forma di ape. Si tratta di una chicca firmata Gucci, tra i cui simboli distintivi c'è proprio l'ape, si ispira alle collezioni degli anni '70 è in oro e cristalli ed è decorato con l'iconico logo (le lettere sono diventate dei pendenti). Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison ogni pezzo viene venduto a 370 anni. La Marrone ha dunque riconfermato il suo profondo legame con la griffe, che ormai da anni firma tutti i suoi look per gli eventi ufficiali. Quand'è che tornerà a esibirsi sul palco?