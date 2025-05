Chiara Ferragni, compleanno ad Abu Dhabi: jeans e camicia bianca per festeggiare i 38 anni

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 7 maggio 2025, è una giornata speciale per Chiara Ferragni: compie 38 anni e, nonostante il tempo che passa, non potrebbe essere più felice. Si è ormai lasciata il momento difficile alle spalle e ha ripreso in mano la sua vita, ritrovando la serenità e l'entusiasmo che l'hanno sempre contraddistinta. Per quale motivo, però, non è a Milano a festeggiare con gli amici? Ecco perché è volata ad Abu Dhabi e il look che ha sfoggiato per spegnere la sua prima candelina della giornata.

Perché Chiara Ferragni festeggia ad Abu Dhabi

Se negli anni passati Chiara Ferragni aveva sempre organizzato maxi feste di compleanno con tutti gli amici più cari, questa volta ha cambiato registro, volando ben lontana da Milano. Certo, già l'anno scorso aveva trascorso la giornata speciale a Los Angeles, ma in quell'occasione a farle compagnia c'erano anche i suoi bff storici. Attualmente, invece, è ad Abu Dhabi per motivi di lavoro, ci rimarrà per 24 ore ed è proprio lì che celebrerà questa data "in modo diverso". Nella didascalia del post di Instagram ha spiegato tutto dicendo: "Festeggiando il mio compleanno in modo diverso, lavorando ad Abu Dhabi per 24 ore. Grazie a tutti per gli auguri, per l'affetto, per il supporto e per avermi fatto sentire me stesso più di prima.. Spero davvero che il meglio debba ancora venire, perché è quello che succede quando vivi il vero te stesso".

Il look da compleanno di Chiara Ferragni

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per il 38esimo compleanno? Complice il fatto che sta trascorrendo la mattinata a lavoro, ha evitato i classici abiti da party fatti di paillettes, lustrini e dettagli audaci. L'imprenditrice ha preferito puntare sulla semplicità e sul casual abbinando un paio di jeans scuri, modello palazzo a vita alta, a una camicia bianca. Quest'ultima è crop, ha l'elastico all'altezza del punto vita e ha due tasconi a effetto cargo sul petto. Non sono mancati il tocco di lusso, ovvero la mini Kelly bag di Hermès, e il dolce omaggio ai figli con le collane di diamanti decorate con le scritte Leone e Vittoria. A rendere Chiara letteralmente raggiante, però, è stato il sorriso smagliante che è esploso sul suo viso al momento dello scatto: non è mai stata più luminosa di così, a prova del fatto che ha davvero ritrovato la serenità dopo il momento difficile.

