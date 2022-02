Prada sfila a Milano e porta le canottiere in passerella: il minimalismo diventa glamour Miuccia Prada e Raf Simons hanno presentato a Milano la collezione Autunno/Inverno 2022-23, uno degli eventi centrali della giornata di giovedì 24 febbraio.

A cura di Beatrice Manca

Kaia Gerber sfila per Prada

Nel mondo della moda, Prada è una certezza: quando tutti seguono una tendenza, lei ne lancia un'altra. Miuccia Prada e Raf Simons hanno presentato durante la Milano Fashion Week la collezione Autunno/Inverno 2022-23, uno degli eventi centrali della giornata di giovedì 24 febbraio. Il rigore che caratterizza il brand si alleggerisce con piume, trasparenze, cristalli in un gioco di contrasti: capotti dall'aria severa con applicazioni rosa candy, bomber oversize su abiti sottoveste, longuette con cristalli abbinate alla canottiera bianca. Il capo di intimo antimoda per eccellenza diventa protagonista della sfilata, rilanciando il minimalismo anni Novanta in versione glamour.

La sfilata Autunno/Inverno 2022-23 di Prada

La collaborazione creativa tra Miuccia Prada e Raf Simons prosegue rielaborando alcuni dei caposaldi della Maison: linee pulite, cappotti avvolgenti e tantissimo nero. Il minimalismo di Prada si declina in abiti-cappotto dalle linee over, indossati con Mary-Jane e borse a mano. L'abito è il nuovo power suit, con spalle voluminose e piglio deciso.

Prada Autunno/Inverno 2022–23

Ma la vera protagonista della collezione è la canottiera bianca, portata da sola o doppia. Una volta era un capo da nascondere sotto i vestiti, relegato alla spiaggia e all'intimità domestica, oggi si abbina a gonne longuette con lo spacco con applicazioni scintillanti.

Prada Autunno/Inverno 2022–23

Dal nero si passa a note di colore: trench color fucsia, maglioni colorati portati con dolcevita in tonalità neon. Anche Prada segue il trend delle trasparenze: le gonne sono così impalpabili da rivelare la lingerie.

Kendall Jenner sfila per Prada, collezione Autunno/Inverno 2022–23

Le star alle sfilate di Prada

La passerella ancora una volta è un tripudio di star: la sfilata si è aperta con Kaia Gerber, la figlia modella di Cindy Crawford, e si è chiusa con Hunter Schafer, modella transgender e star della serie tv Euphoria. Tra le modelle c'era anche Kendall Jenner, con un'inedita chioma arancione. Anche la prima fila era affollata di ospiti vip: da Chiara Ferragni, che ha sfoggiato la minigonna gialla cult della Spring/Summer 2022, fino a Kim Kardashian, che ancora una volta sfoggia i guanti "da lavoro" abbinati a una tuta color verde salvia.

Chiara Ferragni e Fedez alla sfilata di Prada

Ancora una volta, Prada ha fatto centro: il tempo di un fragoroso applauso finale e poi via, verso la prossima sfilata.